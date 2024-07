Der Krieg im Sudan bekommt in Europa weniger Aufmerksamkeit als die Waffengänge in der Ukraine oder im Gazastreifen. Dabei sind im Sudan bereits zwölf Millionen Menschen auf der Flucht. 18 Millionen leiden unter akutem Hunger, wie Nora Bröhan von der Welthungerhilfe berichtet.

Frau Bröhan, die Lage im Sudan könnte sich zur größten humanitären Krise der Welt entwickeln. Wie konnte es dazu kommen?

Seit über einem Jahr kämpfen die sudanesischen Streitkräfte und die paramilitärische Einheit RSF, kurz für Rapid Special Forces, die ursprünglich Teil der gemeinsamen Übergangsregierung waren, um die Macht im Land. Am schlimmsten ist die Lage aktuell in Nord-Darfur und Khartum.

In der Darfur-Region ging der damalige Diktator Al-Bashir bereits 2006 mit Unterstützung der arabischen Reiter-Milizen Dschandschawid äußerst brutal gegen schwarzafrikanische Ethnien vor. Hunderttausende starben, Millionen wurden vertrieben. Jetzt warnen die Vereinten Nationen erneut, dass es in Darfur zu einem Völkermord kommen könnte ...

Ja, im Sudan droht ein Völkermord. Die UNO befürchtet, dass die aufständische RSF, die aus den Dschandschawid-Milizen hervorgegangen ist, in Nord-Darfur einen Genozid begehen könnte. Die RSF geht äußerst brutal gegen Zivilisten der schwarz-afrikanischen Masalit und Zaghawa vor. Dörfer werden überfallen und niedergebrannt, Jungs und Männer werden getötet, Frauen und Mädchen vergewaltigt. In den sozialen Medien kursieren dazu viele unerträgliche Videos. Sie zeigen unglaublich viele Leichen auf den Straßen. Auch unsere Mitarbeitenden in Darfur berichten uns davon.

Die 31-Jährige Nora Bröhan ist seit Februar als Programmkoordinatorin für die Projekte der Welthungerhilfe im Sudan zuständig. Foto: Welthungerhilfe/frei

Es kommt wirklich zu Vergewaltigungen?

Ja, es gibt viele Berichte, dass vor allem die RSF in Darfur Vergewaltigung als Kriegswaffe einsetzt. Vergewaltigungen sind eine äußert effektive und billige Kriegswaffe. Die perverse Logik dahinter: Dadurch, dass Mädchen und Frauen entwürdigt werden, sollen Gemeinden demoralisiert und ihr Widerstandswille gebrochen werden. Schon die Androhung von systematischen Vergewaltigungen kann ausreichen, dass Gemeinden den in Nord-Darfur vorrückenden Truppen der RSF keinen Widerstand leisten oder vor ihnen fliehen, um nicht Massakern zum Opfer zu fallen.

Wie viele Menschen sind im Bürgerkrieg schon getötet worden?

Zunächst einmal: Der Ausdruck Bürgerkrieg ist für den Sudan nicht wirklich zutreffend.

Warum?

Im Sudan kämpfen nicht die Bürger gegeneinander, sondern zwei Generäle kämpfen um die Macht und gegen die Bürger. Jetzt zu den Opferzahlen: Hilfsorganisationen, Journalisten und unabhängige Beobachter haben kaum Zugang zu den besonders umkämpften Regionen. Darum gibt es keine verlässlichen Zahlen. Die UNO spricht derzeit von 15.000 bestätigten Toten und über 30.000 Verletzten, andere Organisationen von 150.000 Toten. Die Dunkelziffer ist wahrscheinlich sehr hoch. Und diese Zahlen beziehen sich nur auf Menschen, die unmittelbar durch Kampfhandlungen getötet oder verletzt wurden. Hinzu kommen Menschen, die an Kriegsfolgen wie Hunger sterben.

Wird auch Hunger als Waffe eingesetzt?

Ja, ganze Dörfer werden umzingelt, belagert, von Versorgungswegen abgeschnitten und so systematisch ausgehungert. In El Fasher, der größten Stadt in Nord-Darfur, hat die RSF zudem ein Wasserwerk besetzt und lässt kein Wasser mehr in Teile der umkämpften Stadt. Bei sengender Hitze drohen die Menschen zu verdursten.

Durst ist eine noch viel effektivere Waffe als Hunger...

Man verdurstet viel schneller als man verhungert. Vor allem in einem heißen Land wie dem Sudan. Wenn Menschen kein sauberes Wasser haben, sind sie gezwungen, auf unsaubere Quellen zurückzugreifen. So nehmen sie Parasiten und Krankheitserreger auf. Das führt zu Durchfall, Dehydrierung und noch mehr Durst und Hunger.

Also droht eine Hungersnot?

Eine Hungersnot, die höchste Stufe auf der UN-Hungerskala, ist kaum noch abzuwenden. Im Land gibt es 40 Hunger-Hotspots, vor allem in besonders stark umkämpften Regionen. Die Zahl wird in den nächsten Wochen wahrscheinlich weiter steigen. Aktuell sind im Sudan zwei Millionen Menschen vom Hungertod bedroht. Das liegt auch daran, dass die Bauern ihre Vorräte weitestgehend aufgebraucht haben und noch keine neue Ernte eingefahren haben. Wegen der Kämpfe trauen viele Bauern sich nicht auf ihre Felder, zudem fehlen ihnen Saatgut und Werkzeuge. Dabei könnte der Sudan ein Brotkorb für viele afrikanische Länder sein. Der Nil fließt durchs Land. Auf den fruchtbaren Flächen könnte hervorragend Landwirtschaft betrieben werden. Aber dazu braucht es Frieden.

Wie viele Menschen sind bereits verhungert?

Auch dazu gibt es keine genauen Zahlen. Aber wir können an der stark gestiegenen Kinder- und Baby-Sterblichkeitsrate vor allem in Binnenflüchtlings-Camps ablesen, dass bereits Menschen verhungern. Wenn nicht sofort massiv Hilfe ins Land kommt, werden noch viel, viel mehr Menschen sterben. Aber viele Grenzübergänge sind seit Ausbruch des Krieges geschlossen.

Viele Menschen irren im eigenen Land auf der Flucht umher?

Rund die Hälfte der Bevölkerung wurde mittlerweile gewaltsam vertrieben. Allein aus der Hauptstadt Khartum mussten 3,7 Millionen Menschen fliehen. Das entspricht fast der gesamten Einwohnerzahl von Berlin. Zehn Millionen Menschen sind innerhalb des eigenen Landes auf der Flucht. Es gibt aktuell auf der ganzen Welt kein Land mit mehr Binnenflüchtlingen als der Sudan. Einige dieser Camps wurden zudem aus der Luft bombardiert. Das ist ein eklatanter Verstoß gegen das Völkerrecht.

Wie ist die Situation in den Flüchtlingscamps?

Die Menschen leben dort oft in Unterkünften, die sie notdürftig aus Zweigen und Planen errichteten. Und das bei teilweise über 45 Grad im Schatten – aber es gibt in der oft wüstenartigen Landschaft kaum Schatten. Hier fehlt es wirklich an allem: sauberem Trinkwasser, Essen und sanitären Einrichtungen. Mittlerweile sind so viele Menschen in die sichereren Landesteile geflohen, dass auch dort die soziale Infrastruktur wie die Wasserversorgung kollabiert.

Gerade die Schwächsten leiden am meisten?

Wie so oft in Kriegen leiden Kinder und schwangere Frauen und Mädchen am meisten. Sie fallen unter anderem Zwangsehen, sexueller Sklaverei und Menschenhandel zum Opfer. Weil die Ernährungssituation katastrophal ist, kommen zudem viele Kinder schon mangelernährt auf die Welt oder können von ihren Müttern nicht ausreichend gestillt werden. Die Kindersterblichkeit ist deshalb seit Kriegsausbruch stark gestiegen. Und selbst Kinder, die überleben, erleiden dauerhafte Schäden, wenn sie in den ersten 1000 Tagen ihres Lebens nicht ausreichend mit Nährstoffen versorgt werden.

Bald beginnt im Sudan die Regenzeit. Wird der Regen das Leid verschlimmern?

In den meisten Regionen regnet es von Juli bis September. Zum Leid des Krieges kommt hinzu, dass der Sudan eines der am stärksten von der Klimakrise betroffenen Länder ist. Dürren und Überschwemmungen wechseln sich hier oft ab. Wenn Starkregen auf steinharte, ausgetrocknete Böden fällt, kommt es schnell zu Überflutungen. Vor allem Menschen, die in Vertriebenencamps leben, sind ungeschützt. Viele werden ihre Notunterkünfte und ihre letzten verbliebenen Vorräte und Besitztümer verlieren, Felder werden zerstört werden, Kinder werden ertrinken, es wird zum Ausbruch von Seuchen wie Cholera kommen, in den Überschwemmungsgebieten werden sich Mücken, die tödliche Tropenkrankheiten wie Malaria und Dengue übertragen, stark vermehren.

Wie hilft die Welthungerhilfe den Menschen in Not?

Wir sind mit 170, überwiegend nationalen Mitarbeitenden vor Ort. Als der Krieg am 15. April völlig überraschend in Khartum ausbrach, mussten unsere Mitarbeitenden Hals über Kopf und nur mit einem Rucksack fliehen. Wir wissen nicht einmal, ob unser Büro in Khartum noch steht.

Ist die Welthungerhilfe auch in Darfur aktiv?

Wir haben rund 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Darfur-Region. Viele von ihnen mussten selbst vor den Kämpfen fliehen, sind bei Freunden oder Kollegen untergekommen oder leben jetzt mit ihren Familien in Flüchtlingscamps. Wir unterstützen sie und sind im ständigen Kontakt. Sie könnten auch von einem unserer weniger gefährdeten Regionalbüros aus arbeiten. Doch die meisten von ihnen wollen in der am schlimmsten betroffenen Region bleiben, um anderen helfen zu können. Das berührt und beeindruckt mich sehr. Mittlerweile haben wir unser Landesbüro in Port Sudan, dort ist die Lage momentan stabil.

Welche Maßnahmen setzen Sie im Kampf gegen den Hunger um?

Mit insgesamt 16 Projekten kämpfen wir gegen Hunger, Mangel- und Unterernährung und für Ernährungssicherheit. Wir verteilen Lebensmittel und dort, wo es noch Lebensmittel zu kaufen gibt, Bargeld, damit die Menschen sich auf den lokalen Märkten selbst versorgen können. Das ist günstiger und ermöglicht mehr Selbstbestimmung.

Wie viele Menschen unterstützt die Welthungerhilfe im Sudan?

Aktuell erreichen wir mit unseren Projekten rund 250.000 Menschen, aber derzeit sind im Land 25 Millionen Menschen, also rund die Hälfte der Bevölkerung, auf humanitäre Hilfe angewiesen. Wir erreichen also leider nur jeden hundertsten notleidenden Menschen.

Bekommen Sie genügend Hilfsgelder für Ihre Arbeit?

Nein. Der humanitäre Bedarfsplan der Vereinten Nationen für den Sudan sieht für das Jahr 2024 2,7 Milliarden US-Dollar vor. Aber bislang sind davon nur 440 Millionen gedeckt – das sind gerade mal 16 Prozent! Und dieser Bedarfsplan zielt auch nur auf die 14,7 Millionen am stärksten gefährdeten Menschen ab. Uns fehlt also Geld, um Menschenleben zu retten.

