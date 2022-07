Mit Rennradfahrer kumm ich als E-Biker gut aus. Wann ich schnell genuuch widder weg bin.

Es gebt Rennradfahrer, die ignorieren mich, wann ich se am Berch iwwerhol mit meim E-Bike. Gut, kammer saache, ich guck jo ach uff die anner Seit, wann die Kamerade uff de grade Streck an mir vorbeijaachen. Mei 625-Wattstunne-Velociped macht halt bei 25 km/h die Brems nei. Des hääßt, wann ich schneller fahr, kumm ich ins Schwitze, un dodefor huck ich mich jo nit uffs Rad. Awwer ich werr sowieso so gut wie nie vun Rennradfahrer iwwerholt. Ich bin jo uff’m Radweech unnerwegs, was so en Rennradfahrer aus anatomische Gründe gar nit kann. Der verrenkt sich nämlich mit seine stääharte Rääfe un seim Rennbock ohne Fedderung schunn de Bobbes, wanner blooß e Säächääms iwwerfahrt. Awwer es geht mir eh do drum, dass die Seckel mich ignorieren, wann ich an ihne vorbeifahr. Un des g’heert sich ääfach nit.

Erschdens gebb ach ich uff meim E-Bike alles, wann ich mit meine zulässiche 25 km/h die „hors catégorie“-Gebirgspäss uff die Lolosruh un uff die Kalmit nuffjaach. Do muss ich nämlich soo schnell im klännschde Gang trete, dass mir schiergar die Kniescheib rausknallt – awwer was versteht so en Rennradfahrer schunn vun emme moderne Landstrooßeheldekörper, wu mit Ökostrom vun Griinpiis unnerwegs isch.

Un zwäddens loss ich mich nit gern ignoriere, was sich nit zuletzscht ach in meine Berufswahl niederg’schlache hot. Awwer browwieren Sie emol, uff emme E-Bike beim Iwwerhole die Zeidung auszupacke un aus Ihrm Artikel vorzulese! Do hot’s mich im Elmstääner Daal emol ganz schää uff die Nas gelecht, un die Rennradfahrerblos lacht wahrscheins heit noch iwwer mich. Ab dem Daach bin ich zu enre kurze, knackiche Kommunikation unner Radlerbrieder iwwergange. Will hääße: Damit se mich nit ignorieren, saach ich als emol e bissel was. Als ziemlich effektiv, was Rennradfahrerreaktione aageht, hot sich der Spruch erwiese: „Geht’s do eichentlich schunn uffwärts?“ Awwer ach mit emme simple „Warum schnaufen Sie dann so?“, lossen sich akzeptable Ergebnisse erziele.

Sie missen blooß uffbasse, dass Se känner verwischen, wu middem Rennrad 25 km/h nuffzus schafft. Awwer die Erfahrung griechen Se mit de Zeit. Ich mään jo blooß.