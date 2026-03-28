Warum Sie auch in unsicheren Zeiten auf überteuerte Pakete mit Gold verzichten können.

„Ich bekomme zurzeit ständig Werbung für sogenannte Krisenschutz-Boxen mit Goldmünzen und Mini-Barren. Sollte ich in diesen unsicheren Zeiten ein solches Gold-Krisenschutzpaket kaufen? “

Meine klare Antwort ist ein doppeltes Nein:

Erstens sind die Angebote der sogenannten Krisenschutzpakete viel zu teuer – sie liegen oftmals um 20 bis 50 Prozent über den tagesgleichen Edelmetallpreisen. Zweitens wird Ihnen die uralte – aber trotzdem falsche – Geschichte erzählt, dass durch den Besitz von Edelmetallen all Ihre Sorgen und Probleme gemildert würden.

Zu Beginn der Corona-Pandemie haben viele Deutsche Toilettenpapier gehortet. Aus psychologischer Sicht ist das eine verständliche, aber trotzdem unsinnige Verhaltensweise gewesen, da Klopapier nicht vor Covid schützt und ein Mangel ohne große Schwierigkeit oder wirklich schlimmen Komfortverlust durch Verwendung von anderem Papier ausgeglichen werden könnte.

Gold löst keine Probleme in der aktuellen Krise

Sehen Sie die Parallelen zum derzeitigen Run auf Gold? Genau wie Toilettenpapier Sie nicht wirklich besser über die Corona- Zeit gebracht hat, wird Goldbesitz auch nicht Ihre Probleme in der aktuellen Krise lösen.

Wenn Sie etwas Vermögen haben, gibt es gute Gründe für einen Goldanteil in Ihrem Vorsorgeportfolio. Aber es gibt keinen Grund dafür, aufgrund von Panikmache überteuerte Krisenschutz-Pakete zu kaufen. Eine Rolle goldfarbenes Toilettenpapier gibt es im Netz schon für wenige Euro.