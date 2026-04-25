Eine garantierte monatliche „Ausschüttungsrendite“ ist nicht unbedingt Gewinn in dieser Höhe.

„Ich bin Rentnerin und darauf angewiesen, mein Einkommen durch Erträge von angespartem Vermögen aufzubessern. Nun wurden mir Fonds empfohlen, die bis zu 16 Prozent pro Jahr garantieren – und das sogar bei monatlicher Ausschüttung. Ist da ein Haken?“

Hartmut Walz ist Finanzprofessor an der Hochschule Ludwigshafen. www.hartmutwalz.de Foto: Kunz





Ja, leider ist da ein gewaltiger Haken, denn die garantierte monatliche „Ausschüttungsrendite“ bedeutet keineswegs, dass Gewinne in gleicher Höhe erzielt werden. Vielmehr wird die Lücke zwischen – meist viel kleinerer – erwirtschafteter Rendite und der garantierten Ausschüttung nur dadurch geschlossen, dass Teile des Fondsvermögens veräußert werden. Und dadurch sinkt die Substanz des Fonds, das heißt, es kommt zu einem Substanzverzehr. Ein Beispiel: Sie geben mir 100 Euro und ich verspreche Ihnen eine Ausschüttungsrendite von 16 Prozent, also 16 Euro pro Jahr. Bei monatlicher Ausschüttung wären das immer noch traumhafte 1,33 Euro. Das klingt zu gut, um wahr zu sein und ist daher auch nicht wahr. Sie erhalten zwar für ein paar Jahre 16 Prozent Ausschüttung. Jedoch ist diese Ausschüttung nur zu einem kleinen Teil wirklich durch (Zins-)Erträge entstanden. Der größere Teil der Ausschüttung kommt einfach daraus, dass ich Ihnen Teile Ihrer Kapitaleinlage zurückzahle. Und damit sinkt die Basis für künftige Erträge.

Kein nachhaltiges Zusatzeinkommen

Eher früher als später ist Ihr Kapital aufgezehrt und damit endet Ihr Zusatzeinkommen. Das ist also kein nachhaltiges Zusatzeinkommen, um Ihre Rente aufzubessern. Empfehlenswerte ausschüttende Welt-ETFs lassen zwar nur viel kleinere Ausschüttungen zu. Jedoch sind diese nachhaltig und mindern nicht Ihre Anlagesubstanz. Außerdem steigen die Ausschüttungen über die Zeit im Durchschnitt stärker als die Inflationsrate. Und wenn Sie mehr Geld benötigen, verkaufen Sie eben ein paar Anteile des ausschüttenden Welt-Fonds. Trotzdem wird sich Ihr verbleibendes Vermögen besser entwickeln als mit dem spektakulären „16 Prozent-Ausschütter“, der Ihnen zum größten Teil nur Ihr eingebrachtes Geld zurückgibt!

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