Starkregen und Hochwasser beschäftigen uns in Zeiten des Klimawandels immer öfter. Wir sollten vorbereitet sein.

Wegen der starken Regenfälle im September mussten vor allem in Polen und Österreich viele Menschen evakuiert werden. Bei solchen Aktionen muss ich an meine Urgroßmutter Elisabeth denken. Wenn es nachts blitzte und donnerte, hat sie sich von ihrem Zimmer im Obergeschoss ins Erdgeschoss zurückgezogen – in voller Montur und niemals ohne ihre Eisenkassette, in der sie wichtige Unterlagen und persönliche Gegenstände aufbewahrte. Nach dem Hochwasser im Ahrtal 2021 haben wir uns wieder mehr mit Katastrophenschutz und Vorratshaltung beschäftigt. Sind wir aber genauso gut vorbereitet, wenn wir sehr kurzfristig unsere Wohnung verlassen müssen? Auch wir sollten eine Notfall-Tasche bereithalten: Medikamente, Notverpflegung, Wasserflasche, Kleidung und Hygieneartikel, eine Mappe mit Versicherungspapieren, Zeugnissen und Vollmachten plus Ausweis. Wenn es Ihnen wie mir geht und die Dokumentenmappe noch Zutun erfordert: Planen Sie doch einen verregneten Herbsttag für diese wichtige Aufgabe ein.