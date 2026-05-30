Deutschlands große Kirchtürme faszinieren seit Jahrhunderten als Symbole von Macht, Glauben und Aufstieg. Wer die oft hunderten Stufen erklimmt, wird belohnt.

Berg und Turm – beides sind Symbole für Aufstieg und Höhe. Und beides hat Wirkungsmacht über den Menschen, der allzu oft „hoch hinaus will“. Doch während der Berg natürlich entstanden ist und auch nicht jeder sich als Bergsteiger berufen fühlt, sind Türme von Menschenhand entstanden. So wurde oftmals der Turm zum Sinnbild für die Macht des Herrschers: etwa mit Wach- und Verteidigungstürmen, oder Stadttoren in ehemals freien Reichsstädten, wie etwa in Augsburg, Nürnberg, Freiburg, Ulm oder Ravensburg. Eindrucksvoll imposant sind Kirchtürme – etwa auf gotischen Sakralbauten – wie in Köln, Freiburg und Ulm.

Viele solcher Türme sind begehbar. Besonders häufig ist das bei den im gotischen Baustil (circa 12. bis 15. Jahrhundert) errichteten Gotteshäusern der Fall. Vom Ursprung her haben Kirchtürme eine Funktion als erhöhte Standorte für Gebetsrufe oder als Glockentürme. Zudem sind Kirchtürme repräsentative Bauwerke. In der Antike glaubte man gar, dass man Gott und dem Himmel mit Türmen näher komme.

Vor Kurzem noch das höchste Gotteshaus der Welt

Wer solch einen Turm hinaufsteigt, wird mit oft grandiosen Ausblicken belohnt. Dabei sind Kirchtürme heute vielerorts – zusätzlich – ein touristischer Magnet. Der höchste Kirchturm der Welt war lange Zeit der Turm des Ulmer Münsters. Der 1890 vollendete Bau misst stolze 161,53 Meter an der Spitze. Die „Sagrada Família“ von Antoni Gaudi in Barcelona hat den Ulmern Anfang des Jahres 2026 den Titel abgenommen – seit 1882 wurde dort gebaut, 2026 kam das 17 Meter hohe gläserne Kreuz auf den Christus-Turm, hergestellt in Gundelfingen an der Donau 50 Kilometer östlich Ulm.

Blick vom Freiburger Münster auf das Schwabentor. Foto: Stefan Jehle

Der Grundstein in Ulm für das ursprünglich katholische Gotteshaus, erbaut im gotischen Stil, wurde 1377 gelegt, als Ulm noch eine Reichsstadt war. Nach der Reformation wurde es eine der zentralen Kirchen der evangelischen Christen. Einen vergleichbaren Ruf hat das Freiburger Münster. Der Schweizer Kunsthistoriker Jacob Burckhardt sagte 1869 in einer Vortragsreihe über den 116 Meter hohen Turm, im direkten Vergleich mit Basel und Straßburg: Freiburg werde „wohl der schönste Turm auf Erden bleiben“. Daraus entwickelte sich das häufig gehörte Zitat „vom schönsten Turm der Christenheit“. Ab etwa 1200 entstand die bis heute das Stadtbild prägende Bischofskirche des Erzbistums – sie blieb im Zweiten Weltkrieg beinahe unzerstört.

Das mit gotischen und spätromanischen Elementen entstandene Münster bietet eine Aussichtsgalerie auf 70 Metern Höhe – zu erklimmen über 265 Stufen aus massivem Sandstein. In Ulm gibt es sogar drei Plattformen: derzeit erreichbar ist das Plateau auf 102 Metern, 560 Stufen führen bis dort hinauf. Es ist nach Sanierungsarbeiten der vergangenen Jahre wieder erreichbar – zuvor ging es lange nur bis auf maximal 70 Meter hinauf. Eine dritte Plattform auf 142 Metern Höhe soll, laut Angaben der Ulmer Münsterbauhütte, in drei bis vier Jahren wieder zugänglich sein.

Von Köln über Frankfurt nach Straßburg

Nicht viel weniger hoch ist der Kölner Dom – dem wohl imposantesten gotischen Kirchenbau überhaupt in Europa. 157 Meter hoch ragt dieser über das Rheinufer hinaus, und war – mit Baubeginn 1248 – bei der Vollendung 1880 das höchste Gebäude der Welt. Die für „Turmbesteiger“ erreichbare Plattform des Südturms liegt in rund 100 Metern Höhe – erreichbar über 533 Treppenstufen.

Der Turm des Frankfurter Kaiserdoms lotst Besucher bis auf 66 Meter hinauf, ersteigbar über 328 Stufen. 95 Meter hoch ragt der Turm an der Spitze über Frankfurts Innenstadt. Von dort gibt es beeindruckende Ausblicke – etwa hinüber zur Paulskirche. Der Kaiserdom ist für Deutschland geschichtlich bedeutend. Denn dort wurden unter anderem ab 1356 die Deutschen Könige gewählt und ab 1562 die römisch-deutschen Kaiser gekrönt.

Das Ulmer Münster hat den zweithöchsten Kirchturm weltweit. Anfang des Jahres übertrumpfte die Sagrada Família in Barcelona das Münster und hält nun mit 163 Metern den Rekord. Die katalanische Kathedrale soll aber noch weiter in die Höhe wachsen. Foto: Stefan Jehle

Auch das unvollendete Straßburger Münster ermöglicht einen Aufstieg bis auf 66 Meter – begehbar über 330 Stufen. Der ab 1179 entstandene Bau – nur einer von zwei Türmen wurde fertiggestellt – misst am höchsten Punkt, dem Nordturm, 142 Meter. Die Kathedrale mit der berühmten Astronomischen Uhr aus der Renaissancezeit ist zugleich einer der größten Sandsteinbauten der Welt.

Auch der kastenförmig, bei weitem nicht so filigran wie etwa Ulm oder Freiburg wirkende Speyerer Dom kann bestiegen werden: Eine Aussichtsplattform in etwa 60 Metern Höhe ist erreichbar über 90 Stufen bis in den Kaisersaal und dann nochmals über 214 weitere Stufen hinauf zu einem der zwei Rundtürme. Bei gutem Wetter kann man bis zu 50 Kilometern in die Rheinebene blicken.

Bayern bleibt dem Boden näher

Geradezu etwas kleinteilig wirkt im Vergleich dazu der West-Turm der evangelischen Stiftskirche im Zentrum von Stuttgart, der 61 Meter hoch und erklimmbar ist. Das Konstanzer Münster misst 78 Meter bis zur Spitze – die Aussichtsplattform lässt sich auf 40 Metern über 192 Stufen erreichen. Heidelbergs Heiliggeistkirche, angrenzend an Marktplatz und Rathaus, reicht mit Turmspitze bis auf 82 Meter, die Aussichtsplattform lässt sich erreichen mit 208 Stufen auf 38 Metern.

Kaum zu glauben, aber auch in Bayern geht es nicht höher hinaus: Sowohl die Münchener Frauenkirche, nahe dem Marienplatz, als auch St. Peter, gegenüber des Rathauses, auch „Alter Peter“ genannt, sind weniger als 100 Meter hoch – und begehbar. Nicht so der Regensburger Dom (Turmhöhe 105 Meter) und die Basilika in Landshut (130 Meter).

Unvergleichbar in seiner Ausdehnung – doch für den Aufstieg draußen in der freien Natur herausfordernd – dürfte wohl die Heidelberger Himmelsleiter sein: Der zu erwandernde Weg führt von der Altstadt hoch zum Berg Königstuhl. Die teils recht rustikalen Treppen mit etwa 1600 Stufen überwinden dabei etwa 410 Höhenmeter. Anders als bei historischen Kirchtürmen gibt es in Heidelberg eine Alternative – die Bergbahn als Standseilbahn.

Kirchtürme

Ulmer Münster:

Der Turm ist täglich begehbar, die Plattform bis auf 70 Meter von 9 bis 17 Uhr (im Winter je eine Stunde kürzer), die Aussichtsgalerie Ebene 2 auf 102 Metern dagegen von 10 bis 15 Uhr. Erwachsene zahlen 9 Euro, Familien 23 Euro. Bis zur Plattform auf 70 Metern sind es 392 Stufen, zur Galerie auf 102 Meter 560 Stufen. Im Gegensatz zu einigen anderen Kirchtürmen gibt es in Ulm „Einbahnverkehr“, Auf- und Abstieg erfolgen über gesonderte Treppen.



Freiburger Münster:

Der Münsterturm kann begangen werden, Montag bis Samstag von 6.30 bis 19 Uhr und sonn- und feiertags von 7.30 bis 20.30 Uhr. Kosten: Erwachsene 5 Euro, Jugendliche 3 Euro, Familienkarte 13 Euro. 265 Stufen sind es bis zur Aussichtsgalerie auf 70 Meter Höhe. Der Münsterbauverein mahnt: Die Besteigung erfolge auf eigene Gefahr. Der Aufgang sei nicht barrierefrei und nicht geeignet für Personen mit gesundheitlichen Einschränkungen.



Kölner Dom:

Begehbar ist der Südturm des hoch über den Rhein sich erhebenden wohl ältesten gotischen Sakralbaus hierzulande. Öffnungszeiten von März bis Oktober sind von 9 bis 18 Uhr. An Karneval bleibt der Turm geschlossen. Kosten: Erwachsene 8 Euro, Schüler und Studierende 4 Euro, Familienkarte 20 Euro. 533 Treppenstufen sind es bis zur Aussichtsplattform auf circa 100 Metern Höhe.



Straßburger Münster:

Der Nordturm ist begehbar von April bis September von 9.30 bis 20 Uhr, in Wintermonaten von 10 bis 18 Uhr. Kosten: Erwachsene 10 Euro, Kinder 6 Euro. Die Plattform neben dem Nordturm in 66 Metern Höhe erreicht man über 330 Stufen.



Kaiserdom Frankfurt:

Der 95 Meter hohe Domturm ist begehbar sommers von 10 bis 18 Uhr, und in Wintermonaten von 10 bis 17 Uhr. Kosten: 5 Euro, ermäßigt 3 Euro. Besucher erreichen die Galerie auf 66 Metern Höhe über 328 Stufen.



Speyerer Dom:

Die Aussichtsplattform in einem der zwei Rundtürme in 60 Metern Höhe ist zugänglich von April bis Oktober täglich von 10 bis 17 Uhr. Kosten: Erwachsene 7 Euro, Ermäßigte 3,40 Euro, Familien 17 Euro. Inhaber der PfalzCard sind frei. Die Plattform ist erreichbar über insgesamt 304 Stufen, mit grandiosem Ausblick in die Rheinebene.

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Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.

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