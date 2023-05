Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ich bin g’fesselt vun emme Henkeldippe.

Die Tass reißt mich hie un her. Also nit die Tass an sich, des isch e normales Ding aus Keramik, wie ich schätze deed, ohne middem Diamantbohrer draa gewest zu sei un e Materialprob ins Labor g’schickt