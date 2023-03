Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Chinesen trieben ihn in die Pleite, ein Russe will ihn kaufen, und die rheinland-pfälzische Landesregierung will am liebsten mit dem ehemaligen Militärflughafen Hahn im Hunsrück nichts mehr zu tun haben. Vor 30 Jahren hoben hier die ersten Urlauber ab, jetzt ruhen die Hoffnungen auf dem Insolvenzverwalter.

Gut eine Stunde verspätet startet am Mittwoch um 11.47 Uhr der Flug FR 5020 nach Catania auf Sizilien. Die Passagiere im Terminal des Flughafens Frankfurt Hahn nehmen es gelassen. Eine Gruppe junger