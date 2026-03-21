Wenn Kinder andere Kinder schikanieren, dann sind es oft nicht nur die Opfer, die Hilfe brauchen. Was Eltern tun können, wenn der eigene Nachwuchs der Täter ist.

Irgendwann war es nicht mehr zu leugnen, dass es sich um perfides Mobbing handelt. Fünf Realschüler aus dem bayerischen Nördlingen waren monatelang von einer unbekannten Person drangsaliert worden: Ihnen wurden pornografische Links aufs Handy geschickt, Urlaubsbuchungen und Handyverträge auf ihren Namen abgeschlossen, gegen eine Schülerin gab es sogar eine anonyme Morddrohung in den sozialen Netzwerken.

Der Höhepunkt: In der Lokalzeitung erschien eine falsche Todesanzeige von einem der Mobbing-Opfer. Am Ende kam die Polizei dem Täter durch eben diese Traueranzeige auf die Spur: Es handelte sich um einen 14-jährigen Mitschüler.

Gewalt unter Kindern und Jugendlichen kann viele Facetten haben. Mal ist es psychische Gewalt durch Mobbing, sowohl im realen Leben als auch in den sozialen Netzwerken. Mal ist es körperliche Gewalt – von der vermeintlich harmlosen Schulhof-Rauferei bis hin zu Gewaltorgien, die regelmäßig Schlagzeilen machen.

Und manchmal endet Gewalt unter Kindern sogar tödlich – wie etwa im Fall der 12-jährigen Luise aus dem nordrhein-westfälischen Freudenberg, die im März 2023 von zwei gleichaltrigen Mitschülerinnen erstochen wurde.

Beim Opfer entschuldigen

Wenn die eigenen Kinder Opfer von Gewalt und Gemeinheiten werden, trösten wir sie. Aber was, wenn sie anderen Leid antun – und einen Klassenkameraden ständig ärgern, jemanden auf dem Schulweg verprügeln oder beim Cybermobbing von Mitschülern vorne dran stehen?

Wichtig ist zunächst, sich zu vergegenwärtigen, dass die Problematik zwei Ebenen hat – eine juristische und eine psychologische. Wenn Eltern feststellen, dass ihr Kind zum Täter geworden ist, „sollten sie mit ihrem Kind die Gründe hierfür hinterfragen“, rät Rechtsanwalt Peter Lotz von der Kanzlei Mayrfeld in Frankfurt. Eltern sollten zudem ihr Kind bei seiner Entschuldigung gegenüber dem Opfer unterstützen.

Im Fall von Cybermobbing muss man auch darauf achten, dass rechtswidrige Inhalte umgehend gelöscht werden, erklärt Lotz. Auf Plattformen wie Facebook oder Instagram sei das noch möglich, wenn sie bereits von anderen Nutzern weiterverbreitet wurden: Hier kann man Mobbing melden – und die Plattformbetreiber lassen die Einträge verschwinden.

Gerade wenn sich die Vorfälle in der Schule abgespielt haben, ist es außerdem sinnvoll, auf die Schulleitung und die Lehrkräfte zuzugehen, sie über die Situation informieren und gemeinsam Lösungen zu erarbeiten. Sinnvoll können hier Präventionsangebote sein – oder auch ein Gespräch mit dem Schulpsychologen.

Professionelle Hilfe suchen

„Wichtig ist, Möglichkeiten zu suchen, damit das Verhalten in Zukunft vermieden werden kann“, betont Rechtsanwalt Lotz. Allerdings: Viele Eltern trauen sich nicht, professionelle Hilfe von Familientherapeuten oder Beratungsstellen anzunehmen. Sie schämen sich zu sehr, denn sie haben das Gefühl, selbst schuld zu sein an dem Problem – also in der Erziehung versagt zu haben.

So einfach ist es aber nicht: „Eltern verursachen nie einseitig das Problem ihrer Kinder“, widerspricht Wilhelm Rotthaus, Kinder- und Jugendpsychiater aus Bergheim bei Köln. „Sie schaffen allerdings möglicherweise ungünstige Bedingungen für deren Entwicklung.“

Auf bestimmte gesellschaftliche Gruppen sei die Problematik nicht begrenzt, sagt Rotthaus. Gewalttätige Kinder gebe es in allen Gesellschaftsschichten. Die Umstände, die zu der Situation führen, seien dabei sehr individuell. Hätten die Eltern beispielsweise selbst psychische oder körperliche Probleme, könne das gewalttätiges Verhalten bei ihren Kindern fördern, meint der Experte.

Um die Hemmschwelle zu senken, sich professionelle Hilfe zu holen, gibt es genauso anonyme Beratungsangebote. So kann etwa die Online-Beratung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) eine erste Anlaufstelle bei Familienproblemen sein. Per Mail und Chat können Eltern und Kinder und Jugendliche mit Sozialpädagogen kommunizieren – anonym und vertraulich. Die Experten vermitteln dann die entsprechenden Kontakte in der Region und geben Ratschläge zum weiteren Vorgehen.

Ursache: Minderwertigkeitsgefühl

Egal, ob es um Mobbing oder körperliche Gewalt geht: Die zugrundeliegende Ursache von Gewalttaten sei häufig dieselbe, sagt Christian Lüdke, Kinder- und Jugendpsychotherapeut aus Lünen in Nordrhein-Westfalen.

„Je gewalttätiger ein Mensch agiert, desto größer ist das Ohnmachtsgefühl, das sich in ihm aufgebaut hat.“ Meistens handele es sich bei den Tätern daher um Menschen mit schwachem Selbstwertgefühl, die sehr unsicher und leicht zu kränken seien, betont der Fachmann.

Gerade bei Betroffenen, die in ihrem Leben zudem schon häufig Zurückweisung, Demütigung und extreme Ängste erlebt haben, reichten dann oft kleine Anreize aus, die zum Kontrollverlust führen können. Vor allem dann, wenn die Betroffenen nicht in der Lage seien, über Kommunikation den Konflikt zu lösen.

Erschwerend komme häufig die Pubertät hinzu. In dieser sensiblen Zeit sei das Gehirn „wegen Umbau geschlossen“, sagt der Therapeut. Auch wenn das nicht bedeute, dass jedes Kind in der Pubertät zur Gewalt neige – „die Pubertät kann in diesem Fall aber noch mal wie ein Brandbeschleuniger wirken“, sagt Lüdke.

Der Spagat zwischen Liebe und Grenzen

Was können Eltern tun, um zu verhindern, dass Kinder in eine Abwärtsspirale geraten? „Die Eltern sind die wichtigsten Vorbilder für die Kinder“, erklärt der Psychotherapeut. Darüber hinaus ist auch eine starke Bindung zu den Kindern enorm wichtig.

„Kinder brauchen die bedingungslose Liebe der Eltern – eine Liebe, auf die sie sich verlassen können“, betont er. Deshalb sei es wichtig, dass Eltern bei ihren Kindern Person und Verhalten immer trennen. Es ist also sehr wichtig, den Spagat zu schaffen: einerseits zu seinem Kind zu halten – ihm andererseits aber auch klarzumachen, was es mit seinem Verhalten anrichtet.

Psychiater Rotthaus rät dazu, dem Kind vor Augen zu führen, wie es sich fühlen würde, wenn es selbst solchen Angriffen und Anfeindungen ausgesetzt wäre. Man kann seinem Kind außerdem erklären, wie entsetzt man wäre, wenn es selbst Opfer dieser Gewalt geworden wäre. Und nicht zuletzt sollte man selbst den respektvollen Umgang mit Mitmenschen vorleben.

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Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.