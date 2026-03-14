Auf der Wanderung um den Schwielowsee südlich von Potsdam wandelt man auf den Spuren illustrer Sommerfrischler und der havelländischen Malerkolonie.

Von Ulrike Wiebrecht

Was haben Kurfürstin Dorothea und Albert Einstein gemeinsam? Auf den ersten Blick nichts. Den Nobelpreisträger und die zweite Frau des Großen Kurfürsten trennen fast drei Jahrhunderte. Und doch hatten beide ein Anwesen in Caputh am Schwielowsee südlich von Potsdam und verbrachten hier unbeschwerte Tage. Die eine in einem feinen Barockschloss am Seeufer, der andere in einem schlichten Holzhaus am Waldrand.

In dem er auch schon mal Besucher wie Max Planck, Heinrich Mann oder Max Liebermann empfing. Dann forderte er sie auf, ihre Krawatten zu lockern, die Hosenbeine hochzukrempeln und seine Jolle namens Tümmler zu besteigen. „Komm nach Caputh, pfeif auf die Welt“, ermunterte er auch seinen Sohn Eduard Ende der 1920er-Jahre. Und wer weiß, vielleicht pfiff auch die Kurfürstin im 17. Jahrhundert in ihrer kleinen Sommerresidenz auf die höfische Etikette.

In jedem Fall ist die Wasserlandschaft um Caputh mit ihrem milden Mikroklima, dichten Schilfgürteln und kleinen Wäldchen ein besonders idyllisches Stück Havelland. „Der Schwielowsee ist breit, behaglich, sonnig und hat die Gutmütigkeit aller breit angelegten Naturen“, brachte es der Dichter Theodor Fontane auf den Punkt. Wie an einer Perlenkette reihen sich am See Erholungsorte und Sehenswürdigkeiten aneinander, die sich auf einem etwa zehn Kilometer langen Wanderweg entdecken lassen. Wem das zu viel ist, der kann zwischendurch in den Bus oder auf den Ausflugsdampfer steigen.

Dieser Ort hat Impressionisten inspiriert

Ist das lang gestreckte Caputh durchquert, geht es vom Bahnhof am Ortsende auf der Schwielowseestraße in Richtung Ferch. Nach einem Kilometer zweigt rechts ein Wanderpfad ab. Der See ist hinter dem dichten Schilfgürtel erst mal nur zu erahnen, zum Teil überbrücken Holzstege das sumpfige Gebiet am Ufer. Später muss man auch auf der anderen Straßenseite in den Wald hinaufsteigen und findet sich in einer völlig anderen Landschaft wieder, bevor die ersten Häuser von Ferch auftauchen.

Ende des 19. Jahrhunderts haben die Vertreter der Havelländischen Malerkolonie den Ort für sich entdeckt. Neben Karl Hagemeister ließen sich hier der Wiener Maler Karl Schuch oder Theo von Brockhusen, der „deutsche van Gogh“, zu impressionistisch-beschwingten Gemälden mit Seerosen und Segelbooten inspirieren – ihre Werke kann man in dem kleinen, reetgedeckten Museum im Ortszentrum bewundern. Außerdem führt ein Kunstpfad an Häusern der Künstler vorbei. Noch ein kurzer Abstecher zur Fischerkirche im Fachwerkstil, dann darf der Blick an der Uferpromenade wieder über das Wasser schweifen.

Eine ganze Weile geht es an Gartengrundstücken entlang. Auch ein paar Lokale liegen auf dem Weg. Hunger und Durst sollte man sich aber bis zum Ortsende von Ferch aufheben, wo einen der Japanische Bonsaigarten nach Ostasien versetzt. Neben rund 180 Jahre alten, um einen Koi-Teich wachsenden Miniaturbäumen lädt er auch in ein exotisches Teehaus ein. Im Frühling kann man sich bei Matcha und Gebäckspezialitäten an Kamelien- und Kirschbäumen sattsehen, ab Mai stehen acht Wochen lang über 200 Azaleen-Sträucher in voller Blüte. Was Betreiber Tilo Gragert wohl dazu bewogen hat, hier 1979 den exotischen Garten anzulegen? Die Leidenschaft für Bonsais erwachte schon in seiner Kindheit.

Ein Bonsai-Garten und ein englischer Landschaftspark

Erst zog er eine Trauerweide in einer Schale auf, dann besuchte er in Japan entsprechende Gärten und Bonsai-Seminare. Schließlich verwirklichte er sich seinen Traum am Schwielowsee. „Mein Ziel ist es, dass die Menschen hier genauso erfüllt aus dem Garten gehen wie ich damals in Japan“, sagt er. Nicht ganz so exotisch ist der Landschaftspark von Petzow, dem nächsten Ort, den man nach einem etwa fünf Kilometer langem Waldweg erreicht. Gartenbaumeister Peter Joseph von Lenné hat ihn um 1838 nach englischem Vorbild gestaltet – passend zu einem Schlösschen im neugotischen Tudorstil.

An ihm soll wiederum Karl Friedrich Schinkel mitgewirkt haben. Inzwischen erstrahlt das privat genutzte Gebäude in neuem Glanz, drumherum sind ein ökologischer Nutzgarten und das Café Drei Kaehne, benannt nach dem früheren Schlossherrn Karl Friedrich August Kaehne, entstanden. Spätestens jetzt wird es Zeit, bei einer herzhaften Suppe, Kaffee, Kuchen oder einem Glas Wein den müden Beinen eine Ruhepause zu gönnen, bevor man in den Bus besteigt.

Brandenburg

Anreise

Mit dem Zug von Stuttgart nach Potsdam Hauptbahnhof, www.bahn.de. Weiter mit Bus 607, alternativ Zug RB33, nach Caputh, www.regiobus-pm.de.



Unterkunft

Günstig und gut: Aparthotel Haveltreff in Caputh, Doppelzimmer ab 90 Euro, www.haveltreff.de. Exklusiv im Kavalierhaus vom Schloss, DZ ab 225 Euro, www.kavalierhaus-caputh.de.Essen und Trinken Eine beliebte, kultverdächtige Institution ist das Fährhaus Caputh, www.faehrhaus-caputh.de. Das Café Drei Kaehne liegt idyllisch im Schlossgarten, www.schlossgarten-petzow.de.



Aktivitäten

Ausgangspunkt der Wanderung ist der Bahnhof Caputh. Die Strecke bis Petzow ist mit rotem Querstrich (F6) markiert und ca. 10 Kilometer lang. Von fährt ein Bus zurück. Ab Mitte April verbinden Ausflugsdampfer Potsdam mit den Orten am See, www.schifffahrt-in-potsdam.de.

Sehenswertes Schloss Caputh öffnet von April bis Oktober, www.spsg.de.

Das Einsteinhaus kann man von April bis Oktober samstags und sonntags besichtigen, www.einsteinsommerhaus.de.

Der Japanische Bonsaigarten in Ferch öffnet von April bis Oktober mittwochs bis sonntags , www.bonsai-haus.de.

Das Museum der Havelländischen Malerkolonie kann man von Mai bis Oktober donnerstags bis sonntags besuchen, www.havellaendische-malerkolonie.de.

Auch das Heimatmuseum im historischen Waschhaus von Petzow lohnt einen Besuch.Buchtipp Von der Autorin dieses Beitrages sind zwei Bücher zum Thema erschienen: „Die besten Wanderungen rund um Berlin“ (15,95 Euro) und „Schön wandern, gut einkehren“ (16,95 Euro), beide Via

Reise Verlag.



Allgemein

www.schwielowsee-tourismus.de, www.potsdamtourismus.de,

www.reiseland-brandenburg.de.

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.