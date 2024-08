In der Antike war der Ort am Rand von allem. Heute freuen sich am Cabo de São Vicente die Besucher an einer Attraktion, die am einst unwirtlichsten Landstrich Portugals niemand erwartet. Von Joachim Hauck

Sturmzerzaust ist das Cabo de São Vicente, furchteinflößend steil die Küste, und vor dem Kap gibt es, so weit das Auge reicht, nur Wasser. So abgelegen, so verwunschen erschien dereinst