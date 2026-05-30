Künstliche Intelligenz gerät zunehmend zur absoluten Instanz – und sogar zur vermeintlichen Wahrheitsquelle. Das kann gefährlich werden – findet auch der Papst.

Sie ist die Lösung für alles: bei der Arbeit, den Hausaufgaben, für alltägliche Fragen – was man der Oma zum Geburtstag schenken oder dem Schwarm schreiben soll – für neue Rezepte, als Reiseführer, gar als Therapeut in Momenten der Verzweiflung. Der KI erzählen Menschen Dinge, die nicht einmal die engsten Vertrauten wissen. Für so vieles wird die Künstliche Intelligenz „angerufen“. Fast schon mutet die KI – und wie über sie gesprochen wird – an wie ein Gesprächspartner aus einer entrückten Unverfügbarkeit. Ist sie also die Gottheit des dritten Jahrtausends?

Verlockend an dieser vermeintlich allmächtigen Instanz ist, dass sie antwortet – unmittelbar. Die Bitte oder die Forderung, mit denen Menschen an eine KI herantreten, nennt man „Prompt“. Der Nutzer erbittet etwas und wird erhört. Oder eben nicht, wenn die Bitte nicht genau genug formuliert war. Die Nutzung – ob täglich oder sporadisch, ob exzessiv oder dosiert – führt dazu, dass die KI eine Aura der Allgegenwärtigkeit umgibt. Sie wirkt allwissend, transzendent, nahbar, fürsorglich.

Der Papst sieht in der Technologie eine große Chance

Die unter dem Begriff der Digitalisierung gefassten Veränderungen unserer Lebenswelt seit den 1990er-Jahren dürften angesichts des aufbrausenden KI-Sturms als sanftes Lüftchen für diejenigen in Erinnerung bleiben, die die Anfänge des Internets noch erlebt haben. Vielmehr drängt sich im KI-Zeitalter die Frage auf, wie und wofür die Maschinen künftig eingesetzt werden – und vor allem, wem sie nützen.

Genau diese Frage hat sich auch Papst Leo XIV. gestellt. Mit seiner ersten Enzyklika Magnifica humanitas stellt er sich in die Tradition seines Namensvorgängers Leo XIII., der in der Zeit eines großen gesellschaftlichen Umbruchs – der Industriellen Revolution – den Blick gezielt auf den Menschen richtete und mit Rerum novarum 1891 die erste Sozialenzyklika der katholischen Kirche veröffentlichte.

Christopher Olah, Mitbegründer von Anthropic, war bei der Präsentation von Magnifica humanitas im Vatikan. Bereits seit zehn Jahren pflegt der Vatikan Kontakte ins Silicon Valley. Foto: Alessandra Tarantino/AP/dpa

Papst Leo XIV. verteufelt Technik nicht, im Gegenteil. In seiner Enzyklika macht er deutlich, dass die technischen Entwicklungen im Laufe der Jahrhunderte zu einer erheblichen Verbesserung der Lebensbedingungen geführt haben. Vor der Präsentation der Enzyklika im Vatikan wird ein kurzer Film gezeigt. Es sind Ausschnitte, die einen Bogen schlagen von der Industriellen Revolution bis hin zur anhaltenden Digitalisierung und Magnifica humanitas von Papst Leo XIV. Dieser stellt der vermeintlichen Perfektion der KI und des Transhumanismus das Menschsein in seinen Möglichkeiten zum Guten wie zum Bösen, in seinen Höhen, Tiefen und Abgründen und vor allem in seiner Würde entgegen.

Die KI wirkt unfehlbar, aber das ist sie nicht

Wer einmal erlebt hat, wie selbstverständlich Menschen „die KI“ in einer Diskussion bemühen, als wäre sie die neutrale Instanz, die jeden Streit schlichtet, der spürt, wie schnell aus einem Werkzeug ein vermeintliches Gegenüber wird. Nicht, weil die Maschine plötzlich Person geworden wäre. Sondern weil wir Menschen dazu neigen, Autorität dort zu vermuten, wo Antworten schnell, souverän und ohne sichtbares Ringen erscheinen.

Gerade das macht KI so verführerisch: Sie gibt sich keine Blöße. Kein Zögern, kein „Ich weiß es nicht“, kein peinliches Schweigen. Sie simuliert Sicherheit. Dass diese Sicherheit statistisch erzeugt wird, dass sie von Trainingsdaten, Wahrscheinlichkeiten, blinden Flecken und Interessen abhängt, verschwindet hinter einem Tonfall, der klingt wie Unfehlbarkeit.

Papst Leo XIV. trifft in Magnifica humanitas einen Nerv, wenn er die Technik nicht als Sündenbock behandelt, sondern als Spiegel: Fortschritt kann dienen – oder beherrschen. Die Maschine ist keine Gottheit. Die Gefahr liegt in der stillen Verschiebung dessen, was wir als „Wahrheit“ akzeptieren: Nicht mehr das sorgfältig geprüfte Argument zählt, sondern das plausibel formulierte Ergebnis. Nicht mehr der mühsame Diskurs, sondern die glatt polierte Zusammenfassung.

Eine sehr kleine Gruppe hat im Moment die Deutungshoheit

Und während in europäischen Konferenzsälen über Leitlinien geredet wird, laufen anderswo schon hohe Kosten auf: durch den Energiehunger von Rechenzentren, durch den Abbau von Rohstoffen, durch ultraoptimierte Arbeitsabläufe. Wer über KI spricht, ohne über Macht zu sprechen, spricht am Kern vorbei.

Im Vatikan war auch der KI-Pionier Christopher Olah, Mitgründer des Tech-Konzerns Anthropic, anwesend. Auch er sieht die kritischen Potenziale der KI und warb öffentlich dafür, die Entwicklung nicht nur Informatikern zu überlassen, sondern auch andere wissenschaftliche Disziplinen bei der Entwicklung einzubeziehen. Es gehe nicht nur um neue Produkte, sondern um neue Abhängigkeiten – ökonomisch, kulturell, politisch.

Die KI kann Nähe imitieren, aber nicht tragen. Sie kann Trost formulieren, aber nicht mitleiden. Wer das vergisst, riskiert Zweierlei: die Vermenschlichung der Maschine – und die Verdinglichung des Menschen. Foto: Imago/Gary Waters

Ein Beispiel aus Japan, ein Chatbot für christliche Fragen, zeigt das Dilemma im Kleinen: Die entscheidende Frage ist nicht, ob der Bot „Christentum erklären“ kann, sondern welches Christentum er erklärt. Katholisch? Evangelisch? Orthodox? Befreiungstheologisch? Fundamentalistisch? Wer entscheidet, welche Quellen „maßgeblich“ sind, programmiert nicht nur Antworten, sondern Deutungshoheit.

Wir stehen vor einer wegweisenden Entscheidung

Und damit sind wir wieder bei der Grundfrage: Wem nützt KI? Im Moment sind die großen Tech-Firmen die Profiteure. Amazon, Google, Microsoft und Meta wollen in diesem Jahr im Zuge ihres KI-Wettrüstens bis zu 725 Milliarden US-Dollar ausgeben. Momentan besteht bei der KI die Gefahr, dass eine sehr kleine Gruppe die Deutungshoheit darüber hat, wie sie eingesetzt wird. Vor Kurzem hat das Pentagon Christopher Olahs Firma auf eine Schwarze Liste gesetzt, weil sie ihre Systeme nicht uneingeschränkt für die militärische Nutzung freigeben wollte. Die KI kann aber auch ein staatliches Instrument zur Überwachung, Zensur und Kontrolle, wie beispielsweise in China, sein, um die Macht des Regimes zu sichern.

Wenn sie aber so gestaltet wird, dass sie Bildung verbreitert, medizinische Versorgung verbessert, Behörden zugänglicher macht und Arbeit humaner organisiert, dann kann sie tatsächlich dem dienen, was Leo XIV. „menschliche Würde“ nennt.

Vielleicht ist das die eigentliche religiöse Versuchung der KI-Zeit: nicht, dass wir eine neue Gottheit erschaffen haben, sondern dass wir uns daran gewöhnen, alles an eine Instanz auszulagern, die keine Verantwortung kennt. Prompt rein, Antwort raus – und dazwischen verschwindet die moralische Arbeit. Wenn die Gottheit des dritten Jahrtausends amoralisch wird, heißt das, wir müssen mit aller Menschlichkeit dagegen angehen.

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Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.