Das satirische Spottlicht aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, heute zum Cannabisverbot in Kleingartenanlagen.

Ist das ungerecht? Manche Schlupflöcher sind so groß, dass sich mit ihnen Cum-Ex-Milliarden verdienen lassen. Andere sind so klein, dass kein Joint durchgeschnippt werden kann. Bis zu drei Hanfpflanzen darf der Deutsche jetzt an seinem Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt anbauen. Hält sich der Deutsche aber gewöhnlich im Schrebergarten auf, hilft ihm das nichts. Ein Kleingarten darf, so das Kleingartengesetz, kein Wohnsitz sein – es sei denn, er war’s schon vor Inkraftreten des Gesetzes von anno 1983. Dann und nur dann gilt seither Kleingartenwohnsitzbestandsschutz, der nun noch ergänzt wird ums Dreihanfpflan- zenimkleingartenanbaurecht. Nehmen wir’s demokratisch: Schlupflöcher können am Ende die unterschiedlichsten Klassen glücklich machen. Mal sind’s eine Handvoll Kleingartenkiffersenioren, mal Cum-Ex-Strippendreher.