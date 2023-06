Ärger für Pub in Australien.

Noch ein Beitrag aus Down Under, aus der Kategorie „eher eine Schnapsidee“ – wobei es um Bier und Brüste ging. Wie australische Medien berichteten, hatte der Pub „The Woolshed“ in Adelaide jüngst so richtig Ärger. Der Grund: die Kneipe hatte Frauen aufgefordert in dem Pub ihren BH auszuziehen und aufzuhängen. Je größer der BH war, desto mehr Freibier sollten sie bekommen. Für ein A-Körbchen sollte es ein Bier, für ein B-Körbchen sollte es zwei Freibier geben und so weiter. Der Shitstorm ließ nicht lange auf sich warten – die Aktion sei frauenfeindlich und aus der Zeit gefallen. Sie wurde gestoppt. Bitte, geht doch.