Gringo Mayer besingt in seinem neuen Hit den legendären Ludwigshafener Walter Frosch.

Die Anekdoten, die über Walter Frosch existieren, könnten ganze Bücher füllen. Beispiel gefällig? Als Trainer Jupp Derwall den Ludwigshafener einst in die deutsche B-Nationalmannschaft eingeladen hatte, konterte der FCK-Verteidiger frech: „Ein Walter Frosch spielt nur in der A-Mannschaft oder in der Weltauswahl.“ Der Begriff Enfant terrible könnte eigens für den Pfälzer, der 1976 vom Betzenberg zum FC St. Pauli wechselte, erfunden worden sein.

Auftritt Gringo Mayer. Auch der Pop-Hoffnungsträger der Region stammt aus Ludwigshafen – und hat in seinem neuen Song „Peng Peng in de Palz“ eine Hommage an Walter Frosch eingebaut. „Fühl’ mich wie Falco aber kling wie Helmut Kohl. Ich hab′’n Schuss wie Walter Frosch und Manni Kaltz. Peng Peng in der Palz“, heißt es in dem Lied mit Ohrwurmpotenzial.

Tageskonsum von drei Schachteln Kippen

Wie ist er auf den lebenslustigen Kultkicker („Mein größter Gegner war immer die Kneipe“) gekommen? „Walter Frosch ist für meine Generation, obwohl sie ihn gar nicht hat spielen sehen, legendär. Er hat ungewollt das Internet erobert, als er nach seiner Karriere mit einer Schachtel Zigaretten in seinen Stutzen bei einem Hobbyturnier mitgespielt hat“, sagt Mayer. Erst mal „Äni rache“, dieses Motto aus einem Gringo-Song, hat Frosch zeit seines Lebens viel zu wörtlich genommen. Auf drei Schachteln Kippen wurde sein Tageskonsum zu Hochzeiten geschätzt. Sein unsteter Lebenswandel fiel auf, auch wenn er auf dem Platz immer noch schneller als die meisten Gegenspieler war. „Herr Frosch, Sie könnten viel höher spielen, wenn Sie solider leben würden“, sagte Erich Ribbeck, sein damaliger Trainer beim FCK, einmal zu ihm. Als der Abwehrspieler mal wieder bis tief in die Nacht unterwegs gewesen war und vom Lauterer Coach in der Kabine auf seine geröteten Augen angesprochen wurde, soll er der Legende zufolge geantwortet haben, er leide an einer Bindehautentzündung.

Auf dem Betzenberg hatten sie irgendwann genug von Froschs Eskapaden und ließen ihn zu St. Pauli ziehen. Den Preis für seinen exzessiven Lebenswandel zahlte der Ludwigshafener später, als er 2013 schon im Alter von 62 Jahren an Krebs starb.

„Die krummen Dinger“

Wer zu einem der ausdrücklich zu empfehlenden Konzerte von Gringo Mayer geht, wird künftig aber immer an den kultigen Kettenraucher erinnert werden. Und an Manni „Bananenflanke“ Kaltz, den man gemeinhin mit dem Hamburger SV in Verbindung bringt, der aber ebenfalls aus Ludwigshafen stammt und in der Jugend beim VfL Neuhofen und der TuS Altrip kickte. „Er hat ja immer die krummen Dinger geflankt, das passt auch ganz gut zu mir“, sagt Gringo Mayer.

Sein Liedheld Walter Frosch wiederum ist dafür mitverantwortlich, dass der DFB eine automatische Sperre nach fünf oder zehn Gelben Karten in einer Saison eingeführt hat. In 37 Partien für St. Pauli soll der Verteidiger mit dem Schnauzbart und den langen Haaren zwischen 18 und 27 Verwarnungen kassiert haben. Die genaue Anzahl ist unter geneigten Fußball-Historikern umstritten. Aber es tut auch nichts zur Sache, denn Froschs rekordverdächtige Kartensammlung war einer der Hauptgründe, warum der DFB die individuellen Sperren für Spieler ins Leben gerufen hat. Dieses Vermächtnis passt irgendwie zu Walter Frosch. Ein Fußballer, wie es ihn seitdem nicht mehr gegeben hat. Und höchstwahrscheinlich auch nie wieder geben wird.

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