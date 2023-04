Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

E Wort zum Strooßeverkehr.

Warum dauert des so lang? Warum brauchen die vier, fünf Autofahrer vor mir immer e halwi Minutt odder noch länger, bis an enre griene Ampel de letzschte Schloofkopp vor mir in die Gäng kummt?