Die Eulen Ludwigshafen drehen einen Sieben-Tore-Rückstand und sind ihre Abstiegssorgen in Liga zwei los. Das reißt auch einen Fußballtrainer auf der Tribüne mit.

Grenzenloser Jubel. Die Menge in der Friedrich-Ebert-Halle in Ludwigshafen tobt. Sieben Sekunden vor Schluss wirft Vincent Bülow das letzte und entscheidende Tor zum 29:27 (12:15)-Erfolg der Eulen Ludwigshafen gegen den TuS Ferndorf. Es ist die Erlösung aus einer Saison, die den Klub bis an die Grenzen belastet hat. Drei Spieltage vor dem Saisonende ist der Klassenverbleib in Liga zwei gesichert. Und irgendwie ist die Begegnung auch ein Spiegelbild dieser Runde – schwach begonnen, sich kontinuierlich gesteigert und auch von Rückschlägen nicht aufhalten lassen.

„Ich bin immer wieder erstaunt, was die Mannschaft leistet. Vor dem Spiel ist klar, dass Mihailo Ilic für die restlichen Spiele ausfällt. Schulterzucken, weiter geht’s. Andere springen in die Bresche“, lobt Eulentrainer Michael Haaß seine Auswahl. Auch wenn diese die Anfangsphase völlig verschlafen hatte. „Wir wollten heute gleich präsent sein und unser Spiel spielen, das ist uns aber nicht gelungen“, kommentiert Alexander Falk den völlig verkorksten Start. 13 Minuten sind gespielt, als er das dritte Tor der Gastgeber erzielt. „Wir haben vorne einfach keine Mittel gefunden“, erklärt sein Übungsleiter diese bittere Spielphase. Und sein Gegenüber Ceven Klatt, selbst früher Trainer der Eulen, konstatiert, dass der TuS Ferndorf „gut ins Tempospiel gefunden hat. Wir standen in der Abwehr solide und waren vorne effizient“. 3:10 liegen die Eulen zurück. Die Halle feuert sie trotzdem weiter an. Und Klatt merkt später an: „Wir hätten den Vorsprung vor der Pause noch ausbauen müssen.“

Gäste mit Rumpfteam

Es war früh zu erkennen, dass Ferndorf nur mit einem Rumpfteam in die Pfalz gereist war. „Uns fehlen acht oder neun Spieler. Ich komme mit einigen A-Jugendlichen hierher“, erklärt Klatt. Und so können die Gäste das Tempo und die Intensität der ersten 20 Minuten nicht halten. Die Eulen verkürzen vor der Pause den Rückstand Tor um Tor. Bis zum 12:15-Halbzeitstand ist der Vorsprung der Gäste mehr als halbiert. Die Fans hoffen auf mehr.

„Eigentlich möchte ich gar nicht so viel über das Spiel sagen, weil die Verletzung von Josip Eres sich als schwerwiegend herausgestellt hat“, beginnt Klatt seine Ansprache später in der Pressekonferenz. Damit zielt er auf die 34. Minute und den Knackpunkt der Partie: Im Kampf um den Ball stürzt Eulen-Kapitän Freddy Stüber über Eres, fällt mit seinem vollen Gewicht auf den Gegner, der am Boden liegt. „Die Schulter ist gebrochen, in diesem Jahr wird er nicht mehr spielen“, erklärt Klatt. Die schon kurze Bank Ferndorfs ist noch weiter geschrumpft. Der Haßlocher Tom Jansen kommt in die Partie. „Eigentlich wollte ich ihn nicht bringen, es war noch zu früh nach der Pause“, so Klatt.

Lob für Nachwuchsspieler

Auf der anderen Seite verdient sich ein Nachwuchsspieler ein Lob. „Was Tilo Müller heute abgeliefert hat, war absolut klasse“, sagt Falk. Und auch der Trainer legt nach: „Der Tilo verwirft den ersten Ball, und macht den zweiten cool rein. Er hat gefühlt Eiswürfel gepinkelt. Und dann noch ein Kempa für Marc-Robin Eisel. Das haben sie noch nicht mal im Training ausprobiert“, erzählt Haaß und lacht. Müller selbst bleibt bescheiden. „Zwei Tore und drei Assists“, kennt er seine Statistik. Und gibt zu, ein wenig überwältigt zu sein. „Das muss ich erst einmal verarbeiten.“ Nur um es zu verdeutlichen: Müller trifft zum 18:19 und zum 19:19-Ausgleich für die Eulen. Crunchtime in der Halle.

Ein weiterer Fels in der Brandung bei den Eulen ist Torhüter Mats Grupe. Zwölf Paraden steuert er zum Sieg bei. „Er war in den entscheidenden Momenten zur Stelle“, weiß Falk.

Lieberknecht fiebert mit

Ein anderer Trainer auf der Tribüne hat einen eigenen Ausnahmeakteur: „Ich finde, als Freddy Stüber ins Spiel kam, hatte das einen sichtbaren Einfluss auf die Mannschaft“, stellt Torsten Lieberknecht, Trainer des Fußball-Zweitligisten 1. FC Kaiserslautern, fest. Er fiebert sichtlich mit den Eulenfans auf der Tribüne mit.

Auch wenn es in den letzten Minuten beim 28:27 noch einmal kurz spannend wird, hat Bülow am Ende die passende Antwort zum Sieg. „Mission erfüllt“, stellt Haaß knapp fest. Ein Spiel wie die Saison eben.

Für Alexander Falk ist klar: „Jetzt geht es erst einmal an die Cocktailbar. Dann wird gefeiert. Mal sehen, wie es am Dienstag aussieht.“ Haaß hat dem Team einen freien Tag versprochen. Diesen wird es wohl schon aus mehreren Gründen brauchen.