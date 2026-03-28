Weitab der vorderen Plätze bei den Bewertungen auf Google rangieren die Angebote aus der Pfalz. Aber zwei Erlebnispfade haben es immerhin ins Ranking geschafft.

Der kommerzielle Reiseanbieter „Fit Reisen“ ( Frankfurt) hat ein Ranking für deutsche Naturerlebnispfade erstellt. Das Unternehmen hat dafür nach eigenen Angaben deutschlandweit 143 Angebote anhand ihrer Google-Bewertungen (ein Stern bis fünf Sterne) in eine Rangfolge gebracht und dabei rund 36.000 Bewertungen berücksichtigt. Bei gleicher Bewertung wurde nach Anzahl der Bewertungen gerankt. Ganz vorn mit 5,0 Sternen (bei 51 Bewertungen): der Kinder-Erlebnispfad Dachsweg im Südschwarzwald.

Mosel top mit Weinlandschaft

Auf Platz 3 liegt der beste rheinland-pfälzische Pfad: der Stein-und-Wein-Panorama-Erlebnisweg in Fell an der Mosel (4,9 Sterne bei 49 Bewertungen), „einer der wenigen Pfade im Ranking, der nicht durch dichten Wald, sondern durch offene Weinlandschaften führt“, wie das Reiseunternehmen meldet. Zwei Angebote aus der Pfalz haben es ins Ranking geschafft: auf Platz 89 der Waldlehrpfad Taubensuhl mit 4,6 Sternen bei 60 Google-Bewertungen, auf Platz 127 der Walderlebnispfad Haßloch mit 4,4 Sternen und 55 Bewertungen. Alle 143 Naturerlebnispfade im Ranking liegen im Bereich 4,0 bis 5,0 Sterne.

Vor einem Jahr hatte die RHEINPFALZ am SONNTAG die touristischen Angebote für Familien in der Pfalz einem KI-Check unterzogen – mit ähnlichem Ergebnis für die Pfalz. Wir fragten drei Chatbots nach den besten zehn deutschen Regionen, um Urlaub mit Kindern zu machen. Keine KI nannte die Pfalz. Begründungen unter anderem: „Unzureichende Vermarktung“ und „Mangelnde Sichtbarkeit“ im Netz. Unsere Recherche können Sie hier nachlesen: Freizeit und Familien –„Vermarktung unzureichend“: Die Pfalz fällt im KI-Test durch.