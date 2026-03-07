Nicht nur seine Farbe zeichnet den Grauburgunder „Pfalzgold“ aus St. Martin aus.

Die Pfälzer lieben sonnige Oktobertage. Angeblich gab es hier früher besonders viele davon, die dem Riesling den letzten Reifeschliff verpassten, ohne dass Nebel und Regen die Trauben faulen ließen. Da lag es nahe, dass eine ab Mitte der 1960er-Jahre sehr erfolgreiche – allerdings nicht nur pfälzische – Weinmarke „Goldener Oktober“ hieß. In Zeiten des Klimawandels mit Weinlesen im September und dem Wunsch, die Trauben mögen nicht allzu zuckerhaltig werden, hat der warme Oktober freilich eher touristische Bedeutung.

Sonnige Herbsttage sind gewiss nicht die einzige Assoziation von Gold und Wein, die dem Rebensaft durch die sprachliche Nähe zum Edelmetall besonderen Wert vermitteln soll. Des „Weines güld’ner Saft“, der „dem Herzen neue Kraft“ gebe, hat schon Friedrich Schiller im „Siegesfest“ besungen. Und dass Wein „golden im Glas funkelt“ galt zu Zeiten erfolgreicher Ruländer, Gewürztraminer und hochwertiger Auslesen als bereits optisch erkennbares Qualitätsmerkmal.

Vielfältig einsetzbarer Essensbegleiter

War es in früheren Jahren meist der Einfluss von Edelfäule, der goldgelbe Farbe entstehen ließ, so hatte das Weingut Raabe aus Sankt Martin eine ganz andere Idee. Die rötliche Färbung der Grauburgundertrauben wurde durch zwölf Stunden Maischestandzeit als farbgebendes Element in den Wein übertragen. Das ist nicht ganz neu: Manche Kollegen erzeugen auf diese Weise eine Art Rosé-Wein aus der eigentlich weißen Sorte.

Doch die St. Martiner fanden, bei entsprechender Dosierung der Maischestandzeit entstehe eine Art goldene Farbe und nannten ihren Grauburgunder „Pfalzgold“ – als moderne Variante des gülden schimmernden Weines.

Über den Marketinggag hinaus ist der schön trockene 2024er-Jahrgang dieses Grauburgunders ein ausgezeichneter Vertreter der populären Sorte: Durch vorsichtigen Holzeinfluss bekommt er eine gradlinige Form, nicht zu mollig, aber gehaltvoll als ausgezeichneter, vielfältig einsetzbarer Essensbegleiter.

Der Wein

2024 Grauburgunder „Pfalzgold“, Weingut Raabe, St. Martin, Telefon 06323/2117, Preis: 8,50 Euro



Der Autor

Jürgen Mathäß ist Weinjournalist und Seminarleiter, er war Chefredakteur verschiedener Weinzeitschriften und ist Experte für Pfälzer Weine sowie für die Weine der iberischen Halbinsel und Südamerikas. Seit 2007 schreibt er alle zwei Wochen den „Weintipp“ für die RHEINPFALZ am SONNTAG. Er lebt in Landau-Arzheim.

