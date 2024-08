Das Gerät steht noch da. Doch das Fernsehen ist auf dem absteigenden Ast. Meinung, Spaß und Informationen werden längst woanders gemacht. Aber wo? Und warum eigentlich?

Man muss weder Stratege noch begabter Innenausstatter sein: Niemand würde die Couch hinter dem Fernsehgerät aufbauen. Der Fernseher ist der Mittelpunkt deutscher Wohnzimmer, alles andere wird um das Gerät herum geplant. Manche bestehen sogar vom Esstisch aus auf den freien Blick zum Gerät. Schließlich wird hier in Deutschland durchschnittlich drei Stunden am Tag ferngeschaut.

Der Absatz von Fernsehgeräten ist einigermaßen stabil, 2022 wurden in Deutschland 4,9 Millionen Stück verkauft, im vergangenen Jahr 4,4 Millionen. Die Jahre zuvor waren noch lukrativer, denn mit dem Smart-TV beziehungsweise Internet-TV konnten sogar die Kunden wieder eingefangen werden, die kulturkritisch und nicht ohne Stolz zu Protokoll gaben, gar keinen Fernseher mehr zu haben, weil da ja eh nur Blödsinn laufe. Man schaue lieber im Internet, streame. Es stellte sich heraus: Mit einem Smart-TV geht dies auch auf der Couch und mit größeren Bildschirmen als beim Laptop oder Tablet – ja, so wie früher beim „normalen“, linearen Fernsehen.

Schwarzwaldklinik war der Renner

Doch was auf den Geräten angeschaut wird, darüber zerbrechen sich Programmmacher ihre Köpfe. Ein gefühltes Megaevent wie das Finale des Eurovision Song Contest verbuchte Mitte Mai gerade mal knapp acht Millionen Menschen vor den Fernsehgeräten. Am 17. November 1985 schauten hingegen 28 Millionen Menschen absichtlich die Episode „Die Schuldfrage“ der Serie „Die Schwarzwaldklinik“ an. Mehr Zuschauer wurden nie wieder gemessen bei einer Sendung fiktiven Inhalts. Ein sogenannter Straßenfeger.

„Wenn