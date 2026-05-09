Gut, wenn der Staat Glasfaser in abgelegenen Ecken bezahlt. Schlecht, wenn vor lauter Zuschüssen keiner mehr fragt, wo der Ausbau sinnvoll ist.

Wie viel genau kostet es den Steuerzahler, eine ganz konkrete Pfälzerwaldhütte mit einem zu 100 Prozent bezuschussten Glasfaseranschluss zu versorgen? Zwangsweise zu versorgen, wenn man es zynisch formulieren will, – wenn nämlich der Betreiberverein sagt, dass er den Anschluss gar nicht braucht. Die Antwort lautet: Es gibt keine offizielle Antwort. Hinter vorgehaltener Hand ist von 400.000 Euro die Rede. Auch nach Wochen der Recherche nennen weder Land noch Landkreis, die die Zuschüsse anscheinend großzügig verteilen, eine konkrete Summe. Auf Nachfrage heißt es: Solche Projekte werden stets im Paket bezahlt.

Das Prinzip ist erst mal nicht zu beanstanden: Der staatlich geförderte Ausbau des Gigabit-Netzes an abgelegenen, wirtschaftlich unrentablen Orten wird gebündelt in Auftrag gegeben. Das heißt, die Deutsche Telekom oder Inexio oder Vodafone bekommen die Summe X – oft ist es ein zweistelliger Millionenbetrag – und dafür verpflichtet sich das Telekommunikationsunternehmen, im Landkreis Y oder in der Stadt Z mehrere 100 oder auch mehrere 1000 für sie unrentable Glasfaseranschlüsse zu verlegen: an abgelegene Sportheime, private Einzellagen, digital überwachte Wasserspeicher, landwirtschaftliche Gehöfte und eben auch an Ausflugshütten und Burgen im Pfälzerwald.

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Das Prinzip wirkt effizient und schiebt das Kostenrisiko augenscheinlich auf die Telekommunikationsunternehmen, die die Anschlüsse legen. Was dabei allerdings verloren geht, ist der Blick fürs Detail bei der Planung, anders ausgedrückt: der gesunde Menschenverstand. Wenn sich niemand um die Kosten für Einzelprojekte schert – wer prüft dann, ob ein Vorhaben sinnvoll ist?

Man kann es sich gut vorstellen, wie in den Verwaltungen und politischen Gremien Nervosität und Begeisterung steigen, wenn 90 Prozent Landes- und Bundeszuschüsse in Millionenhöhe in Aussicht stehen für die digitale Infrastruktur. Genauer gesagt: für die digitale Infrastruktur an abgelegenen Orten (für Dörfer und Städte ist ja die Privatwirtschaft zuständig, mit der Folge, dass Deutschland bei 24 Prozent Hausanschlüssen mit Glasfaser herumdümpelt). Also kommt alles auf die lange Ausbauliste für die Riesenzuschüsse – man will ja die einmalige Chance nicht verpassen. Und sollte doch mal jemand die Hand heben und vorsichtig fragen, ob an diesem hintersten Eck ohne ernsthaften Bedarf ein sauteurer Glasfaserausbau wirklich sinnvoll ist, heißt es: Lass uns mit solchem Klein-Klein gar nicht anfangen, sonst bringen wir am Ende noch das ganze Zuschusspaket in Gefahr!

Zugegeben, wir stellen uns das nur so vor. Aber: Wie anders lassen sich die absurden Auswüchse erklären?