Wer so heißt, gewinnt im Lotto

Sie heißen Michael, Thomas, Peter, Andreas, Stefan oder Uwe? Und Sie haben noch nie im Lotto gewonnen? Dann sollten Sie vielleicht ganz schnell einmal an einem Glücksspiel teilnehmen. Denn: Männer mit diesen Vornamen gewinnen ganz besonders häufig im Lotto. Lotto 24 hat die Vornamen der Gewinner der vergangenen fünf Jahre ausgewertet, die mindestens 10.000 Euro gewonnen haben. An erster Stelle stehen Männer mit dem Namen Michael – ganze 81 Mal haben sie gewonnen. Die Damen scheinen übrigens weniger zu gewinnen, bei der Auswertung kam raus, dass Frauen mit den Namen Susanne, Sabine oder Andrea in den vergangenen Jahren am häufigsten gewonnen haben. Wenn Sie gerade auf Namenssuche für Ihren Nachwuchs sind, vielleicht denken Sie einmal über Michael nach...