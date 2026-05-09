Die Kosten des Glasfaserausbau für Pfälzerwaldhütten sind im Detail kaum zu ermitteln. Das wirft Fragen auf und sorgt für Kritik.

Der Anschluss von Pfälzerwaldhütten ans Gigabit-Internet wird vom Staat komplett bezahlt, als Teil eines großen Förderprogramms gegen weiße Flecken bei der Breitbandversorgung. Was aber der Glasfaserausbau für eine einzelne Hütte denn nun kostet – Beispiel: Siebe ldinger Hütte – können weder die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße noch das Digitalisierungsministerium in Mainz sagen. Die Summe von 400.000 Euro wurde nach Informationen der RHEINPFALZ am SONNTAG wiederholt bei internen Gesprächen genannt. (Wir berichteten im Beitrag: Ärger um Glasfaserausbau: Erst die Pfälzerwaldhütten, dann die Dörfer?) Der Betrag lässt sich in Einklang bringen mit Schätzungen für die Kosten pro Meter Glasfaserverlegung durch Waldgebiet. In einer Antwort des Landkreises auf eine Anfrage der RHEINPFALZ am SONNTAG heißt es: „Hütten sind Teil von größeren Projekten. Nur diese größeren Projekte schreiben wir aus. Telekommunikationsunternehmen machen dann Kostenangebote für das Gesamtprojekt inklusive der Hütten und anderen Adressen. Wir bezahlen den vereinbarten Preis fürs Gesamtprojekt.“ Weiter heißt es: „Die Wirtschaftlichkeit von Förderprojekten wird durch eine Gesamtkalkulation der Kosten hergestellt.“ Im Kreis Südliche Weinstraße, wo die Siebeldinger Hütte liegt, sind das in zwei Phasen einmal 14,8 Millionen Euro für 6000 Adressen und einmal 11,8 Millionen Euro für 500 Adressen (der Landkreis zahlt je zehn Prozent ).

„Was für für ein Quatsch“

Nach Einschätzung des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz ergibt die bündelweise Vergabe von Ausbauvorhaben „verwaltungsökonomisch grundsätzlich Sinn und ist haushaltsrechtlich zulässig“. Auch solche aus öffentlichen Mitteln geförderten Projekte könnten auf Einhaltung der konkreten Förderbestimmungen geprüft werden, erklärte Sprecher Philip Stöver auf Nachfrage. Der Bund der Steuerzahler Rheinland-Pfalz äußert sich dagegen äußerst kritisch: „Das beobachten wir häufiger, wenn es um Mischkalkulationen geht: dass dann der Sinn für Wirtschaftlichkeit verloren geht“, sagte Geschäftsführer René Quante dieser Zeitung. Eine abgelegene Ausflugshütte, die einmal die Woche aufmacht, erhalte für geschätzt 400.000 Euro einen Glasfaseranschluss, „weil das massiv geförderte Gesamtpaket durchgewunken wurde“. „Vielleicht hätte sich die Ortsgemeinde dagegen gewehrt“, sagt Quante, „wenn sie zumindest zehn Prozent der Kosten selbst hätte tragen müssen, anstatt alles spendiert zu bekommen“. „Vielleicht hätte jemand im Digitalministerium in Mainz nein gesagt, wenn er sich die Besucherzahlen und Öffnungszeiten der Hütte angesehen hätte. Womöglich hätte jemand im Bundesministerium abgelehnt, wenn Investitionen auf Pump nicht so in Mode gekommen wären.“ Doch projektbezogen zentral nachgedacht, analysiert und entschieden habe das „bestimmt niemand“. Die einen freuten sich über verschenktes Steuergeld, so der Geschäftsführer des Bunds der Steuerzahler, die anderen freuten sich, dass sie Steuergeld verschenken können, – „und die Steuerzahler können nur fassungslos den Kopf darüber schütteln, was für Quatsch damit teils finanziert wird.“ Für Deutschlands Zukunft sei der Glasfaserausbau wichtig, doch wie bei jeder Investition gelte es, Kosten und Nutzen abzuwägen.

Geht’s nicht auch billiger?

Auf die Frage, ob in Einzelfällen günstigere Lösungen geprüft wurden – zum Beispiel Satelliteninternet oder die Möglichkeit, Glasfaserkabel kostengünstiger oberirdisch zu verlegen – teilt das Digitalisierungsministerium mit: „Grundsätzlich sind Richtfunk oder Satellitenalternativen keine förderfähigen Alternativen. Das Land setzt sich für eine flächendeckende Versorgung aller unterversorgten Bedarfsträger mit Glasfaseranschlüssen ein – entweder eigenwirtschaftlich oder gefördert. Wie Glasfaser letztlich verlegt wird, ob ober- oder unterirdisch, wird von Seiten der Fördermittelgeber nicht vorgegeben, sondern liegt alleine in der Entscheidung des ausbauenden Unternehmens.“

„Eine einmalige Chance“

Der Landkreis Südliche Weinstraße ließ wissen: „Fördermittel bekommen die Kommunen nur für den Gigabitausbau“, also für Glasfaser. Und: Auch an Rand- und Außenlagen „soll über den geförderten Ausbau die Option für sicheres schnelles Internet zur Verfügung gestellt werden, um die Chance der aktuell noch laufenden 90-Prozent-Förderung durch Bund und Land zu nutzen“.

Was die Betreiber und Pächter von Hütten im Pfälzerwald sagen, lesen Sie hier: Pfälzerwaldhütten und das Gigabit-Internet: „Hier oben quatscht man noch analog“.