Das Arbeiterviertel Giesing in München ist ein Ort für Individualisten. Dort drückt man statt dem großen FC Bayern dem kleinen TSV 1860 München die Daumen, und ein Bier-Start-up macht den alteingesessenen Brauereien Konkurrenz. Von Susanne Hamann

Der beste Ort für eigensinnige Ideen ist die Garage, so lautet die heilige Start-up-Regel. Steve Jobs baute in den 1970er Jahren in einer Garage den ersten Apple-Computer. Und Steffen Marx