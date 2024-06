Mehr Betriebe dicht

In Rheinland-Pfalz verzeichnet das Institut für Mittelstandsforschung für 2023 einen Anstieg bei Schließungen von gewerblichen Hauptniederlassungen: von 2651 (2022) auf 2850 (2023). Die Neugründungen lagen mit 3450 noch darüber, aber sie haben sich seit 2019 (4157) verringert. Seit 2013 ist die Gründungsintensität rückläufig, also die Anzahl der gewerblichen Existenzgründungen je 10.000 Erwerbstätige. Sie ist ebenfalls bundesweit zurückgegangen. Im Vergleich zu anderen Bundesländern liegt Rheinland-Pfalz dabei im Bundesschnitt. Am höchsten ist die Gründungsintensität in Berlin und Hamburg.

Handel liegt vorne

Für die Pfalz verzeichnet die Industrie- und Kammer Pfalz 2023 insgesamt 11.856 Gewerbeanmeldungen (inklusive Zuzügen), ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 11,7 Prozent. Dem gegenüber stehen 10.599 Abmeldungen (inklusive Wegzüge), 13,3 Prozent mehr als 2022.

Im vergangenen Jahrzehnt nahmen Anmeldungen und Abmeldungen allerdings immer weiter ab. 2009 gab es im IHK-Bezirk noch über 14.000 Anmeldungen und etwa 12.500 Abmeldungen. Bei An- und Abmeldungen liegen landesweit jeweils die Bereiche Handel, Instandsetzung und Kfz-Reparatur vorne.