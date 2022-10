Schicken Sie der RHEINPFALZ am SONNTAG ein Foto ihres liebsten Baums im Herbst 2022 und erzählen Sie uns, warum Sie gerade diesenBaum ausgewählt haben.

Die Bäume haben in diesem Sommer gelitten in der Hitze und unter der Dürre und dennoch Schatten und frische Luft gespendet. Jetzt – oder bald – ist es soweit, und sie werden ihre Blätter verlieren. Wir wollen in einer der nächsten Ausgabe den Bäumen in der Pfalz eine Seite widmen und wünschen uns dafür die Hilfe unserer Leserinnen und Leser. Schicken Sie uns ein Foto ihres liebsten Baums im Herbst 2022 und erzählen Sie uns kurz, warum Sie gerade diesen Baum ausgewählt haben und wann und wo Sie das Bild gemacht haben – sei es im Wald, auf freiem Feld, auf Plätzen oder an Straßen oder in Ihrem Garten. Wir freuen uns auf Ihre Fotos und Ihre Erklärungen. Wir werden die schönsten Bilder und Baum-Geschichten auf einer Seite veröffentlichen. Mitmachen können Sie per E-Mail an die Adresse ras-aktion@rheinpfalz.de – senden Sie uns dafür einfach ihr digitales Foto. Wollen Sie ein Foto per Post schicken, dann bitte an die Adresse: RHEINPFALZ am SONNTAG, Redaktion Pfalz, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen. Stichwort: Baum 2022. Einsendeschluss: 13. Oktober.