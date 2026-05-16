Die „Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG ist heute einem Pfälzer Spruch gewidmet.

Wie endet die Redensart? – Wer lang kräckst ...

a) ... muss zum Orthopäd.

b) ... werd en Krapp sei.

c) ... lebt lang.

d) ... kummt nie uff de Gippel.

Zu gewinnen gibt’s eine Falttasche, eine Rucksack-Zugtasche und einen Flaschenöffner. Schicken Sie die Lösung bis 20. Mai an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: ras-pfalz@rheinpfalz.de.

Lösung der jüngsten Frage

b) Nikotin-Zahnstocher können wohl süchtig machen. Die Gewinner: Inge Scheurich (Essingen), Dieter Würz (Petersberg), Kurt Mende (Jockgrim).

