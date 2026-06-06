Die „Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG hat diesmal eine Aufgabe vom Wanderausflug mitgebracht.

Was liegt kaum 15 Gehminuten entfernt von der katholischen Wallfahrtsstätte Kaltenbrunn im Pfälzerwald?

a) Hexentanzplatz

b) Teufelstisch

c) Lutherdenkmal

Zu gewinnen gibt’s eine Falttasche, eine Rucksack-Zugtasche und einen Flaschenöffner. Schicken Sie die Lösung bis 10. Juni an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: ras-pfalz@rheinpfalz.de.

Lösung der jüngsten Frage

c) Das Weinanbaugebiet trägt seit 1993 den Namen „Pfalz“. Die Gewinner: Ute Wagenblatt (Ludwigshafen), Peter Lucas (Forst), Jürgen Suffel (Haschbach).

