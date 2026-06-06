Preisrätsel Gesucht: Die ungleichen Nachbarn
Was liegt kaum 15 Gehminuten entfernt von der katholischen Wallfahrtsstätte Kaltenbrunn im Pfälzerwald?
a) Hexentanzplatz
b) Teufelstisch
c) Lutherdenkmal
Zu gewinnen gibt’s eine Falttasche, eine Rucksack-Zugtasche und einen Flaschenöffner. Schicken Sie die Lösung bis 10. Juni an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: ras-pfalz@rheinpfalz.de.
Lösung der jüngsten Frage
c) Das Weinanbaugebiet trägt seit 1993 den Namen „Pfalz“. Die Gewinner: Ute Wagenblatt (Ludwigshafen), Peter Lucas (Forst), Jürgen Suffel (Haschbach).