Die „Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG will gerne wissen, ob Sie aufmerksam Zeitung gelesen haben.

Mit 757 Strafzetteln pro 1000 Einwohnern ist Kaiserslautern 2025 wieder Knöllchen-Hauptstadt der Pfalz. In welcher kreisfreien Stadt wurden die wenigsten Bußgelder verteilt?

a) Speyer

b) Zweibrücken

a) Ludwigshafen

Zu gewinnen gibt’s eine Falttasche, eine Rucksack-Zugtasche und einen Flaschenöffner. Schicken Sie die Lösung bis 8. April an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: ras-pfalz@rheinpfalz.de.

Lösung der jüngsten Frage

b) „Seriö(oe)seres Sichten“ ist ein Anagramm von „Ostereierschieß(ss)en“. Die Gewinner: Werner Boniger (Edenkoben), Peter Wenzel (Edesheim), Katharina Dobner, Neustadt.