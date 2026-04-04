Preisrätsel Gesucht: Das Knöllchen-Schlusslicht

Mist, wieder erwischt!
Mist, wieder erwischt!

Die „Pfalzfrage der Woche“ aus der RHEINPFALZ am SONNTAG will gerne wissen, ob Sie aufmerksam Zeitung gelesen haben.

Mit 757 Strafzetteln pro 1000 Einwohnern ist Kaiserslautern 2025 wieder Knöllchen-Hauptstadt der Pfalz. In welcher kreisfreien Stadt wurden die wenigsten Bußgelder verteilt?

a) Speyer

b) Zweibrücken

a) Ludwigshafen

Zu gewinnen gibt’s eine Falttasche, eine Rucksack-Zugtasche und einen Flaschenöffner. Schicken Sie die Lösung bis 8. April an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: ras-pfalz@rheinpfalz.de.

Lösung der jüngsten Frage

b) „Seriö(oe)seres Sichten“ ist ein Anagramm von „Ostereierschieß(ss)en“. Die Gewinner: Werner Boniger (Edenkoben), Peter Wenzel (Edesheim), Katharina Dobner, Neustadt.

x