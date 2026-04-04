Preisrätsel Gesucht: Das Knöllchen-Schlusslicht
Mit 757 Strafzetteln pro 1000 Einwohnern ist Kaiserslautern 2025 wieder Knöllchen-Hauptstadt der Pfalz. In welcher kreisfreien Stadt wurden die wenigsten Bußgelder verteilt?
a) Speyer
b) Zweibrücken
a) Ludwigshafen
Zu gewinnen gibt’s eine Falttasche, eine Rucksack-Zugtasche und einen Flaschenöffner. Schicken Sie die Lösung bis 8. April an: Rheinpfalz am Sonntag, „Frage der Woche“, Amtsstraße 5-11, 67059 Ludwigshafen, E-Mail: ras-pfalz@rheinpfalz.de.
Lösung der jüngsten Frage
b) „Seriö(oe)seres Sichten“ ist ein Anagramm von „Ostereierschieß(ss)en“. Die Gewinner: Werner Boniger (Edenkoben), Peter Wenzel (Edesheim), Katharina Dobner, Neustadt.