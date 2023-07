Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Geothermie könnte fast ganz Deutschland mit grüner Energie versorgen. Man müsste nur mal Geld in die Hand nehmen und richtig anfangen, sagen Forscher.

Die Freude war riesengroß am 27. September 2004, als am Bohrplatz von Unterhaching aus 3346 Meter Tiefe eine 122 Grad heiße Wasserfontäne in die Höhe schoss. Sechs Monate hatte man