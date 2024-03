Gemüse aus eigenem Anbau ist nicht unbedingt nachhaltiger als das aus dem Supermarkt.

Neulich habe ich mit Kollegen diskutiert, ob es sich lohnt, Gemüse anzubauen. Wir konnten uns nicht einigen, denn für jeden bedeutet „lohnen“ etwas anderes. Konzentriert man sich auf den CO 2 -Fußabdruck, sieht es nicht gut aus für selbst angebautes Gemüse: Im Durchschnitt ist dieselbe Menge an Kulturpflanzen aus einem Stadtgarten mit sechsmal höheren klimaschädlichen Emissionen verbunden als aus der konventionellen Landwirtschaft. Das hat eine Studie der Universität von Michigan ergeben. Wer eine einzelne Pflanzenart massenhaft anbaut, hat pro Kilo Ernte weniger Aufwand an Einsatzstoffen wie Wasser oder Dünger. Insbesondere die Infrastruktur, vom Holz für Hochbeete bis zu Steinen für Pfade, hat keine gute Klimabilanz. Ausnahmen bilden Pflanzen, die in Gewächshäusern oder unter Folie wachsen, etwa Tomaten. Fügt man aber die soziale Dimension hinzu, sieht der Vergleich anders aus. Geht es Ihnen neben dem Klimaschutz auch darum, sich gesünder zu ernähren und einem Hobby nachzugehen, ist ein Saison- oder Gemeinschaftsgarten zur Selbstversorgung unschlagbar.