Was für ein Geldsegen: Die US-Bürgerin Elizabeth Reichert, die im vergangenen Jahr im Alter von 96 Jahren starb, hat dem Kölner Zoo rund 26 Millionen Dollar, also gut 24,5 Millionen Euro vermacht, wie der Zoo am Mittwoch mitteilte. Die Spenderin ist demnach gebürtige Kölnerin. Mit ihrem jüdischen Mann Arnulf Reichert wanderte sie nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA aus. Den Krieg und die Nazi-Diktatur überlebten beide durch Kölner Helfer, die Arnulf Reichert Verstecke boten. Das Ehepaar baute später in den USA einen eigenen Zoogroßhandel auf. Reichert habe den Wunsch gehabt, dass das vererbte Geld ausschließlich in die Weiterentwicklung der Tierhaltung des Zoos fließen solle, hieß es am Mittwoch. Für die Löwen und Elefanten und anderen Lebewesen im Kölner Zoo ist also eine lange Zeit gesorgt. Einfach tierisch gut.