Der Stolperstein für Erwin Seutz im Berliner Stadtteil Wedding wurde in dieser Woche wieder geputzt. Eine Anwohnerinitiative hatte dazu aufgerufen, die Gedenksteine zu reinigen. Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig, mit dem an Menschen erinnert wird, die zwischen 1933 und 1945 von den Nationalsozialisten verfolgt wurden. Jedes Jahr am 9. November gedenken Menschen in ganz Deutschland der ermordeten Juden.