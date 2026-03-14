Der in der ersten Halbzeit bessere FCK II liegt hinten, der nach der Pause bessere FKP kassiert den Ausgleich. Das Oberliga-Topspiel nimmt kuriose Wendungen.

„Das gibt’s doch gar nicht!“ Diesen Ausruf hatten am Freitagabend in der 60. Minute wohl nicht wenige der 1398 Zuschauer, darunter etwa 400 Fans aus Pirmasens, auf Platz 4 am Betzenberg auf den Lippen. Der FK Pirmasens führte da im Oberliga-Topspiel beim 1. FC Kaiserslautern II mit 1:0. Nach einer Parade von FCK-Torwart Enis Kamga war der Ball FKP-Angreifer Dennis Krob vor die Füße gefallen. Er hätte aus drei Metern nur noch ins leere Tor einschieben müssen. Doch Krob zögerte, ein FCK-Abwehrspieler konnte so noch blocken. „Den muss er nur noch reinschieben“, staunte auch FCK-Trainer Alexander Bugera.

Es hätte eine Vorentscheidung in dem Spiel sein können, das bei Dauerregen irgendwie auch den Titel „ Fußball paradox“ verdient hätte und 1:1 (0:1) endete. In Halbzeit eins dominierte die U21 des FCK, hatte Chancen, das Tor machte aber Pirmasens durch Thomas Selensky, der eine Konfusion im FCK-Strafraum ausnutzte (40.). Es war der erste Torschuss des FKP. Nach der Pause erarbeitete sich Pirmasens reihenweise Chancen, traf aber nicht. Auch wegen FCK-Torwart Kamga, der zum Beispiel in der 60. Minute im Duell gegen Nico Wiltz, der alleine auf ihn zusteuerte, Sieger blieb. Stattdessen traf nun der eingewechselte Ben Reinheimer (73.), vorbildlich bedient von Owen Gibs, zum zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaften 1:1 für den FCK II.

FKP-Trainer Paulus hadert

„Das Tor war superwichtig für uns“, freute sich der 22-Jährige, der zur zweiten Halbzeit für den verletzten Erik Müller eingewechselt worden war. „So haben wir durch das 1:1 den Vier-Punkte-Abstand auf Pirmasens gehalten.“ Für Reinheimer war es der zweite Treffer als Einwechselspieler, schon in der Vorwoche hatte er beim 3:2-Sieg des FCK II bei Cosmos Koblenz getroffen.

„Wir müssen in den 20 Minuten nach der Pause das zweite und das dritte Tor machen“, haderte FKP-Chefcoach Daniel Paulus insbesondere mit den vergebenen Riesenchancen von Krob und Wiltz: „Dennis sagt, er sei da weggerutscht, und Nico muss ihn mit seiner Technik am Torwart vorbeibringen.“ Sein FCK-Kollege Bugera war froh, dass die Pirmasenser den Ball nicht noch einmal im FCK-Tor unterbrachten. „In der Phase nach der Halbzeit haben wir schon ein bisschen Glück gehabt, dass wir nicht das 0:2 kassieren“, sagte der 47-Jährige. „Denn dann wäre es richtig schwierig für uns geworden. Da hat uns auch Enis mit seinen Paraden im Spiel gehalten“, lobte er seinen Torwart Kamga.

Chance zum Sieg für die U21 des FCK

Nach dem Ausgleich hätte sein Team sogar noch gewinnen können. Aber Reinheimer, der alleine auf das FKP-Tor zulief, suchte nicht selbst den Abschluss, sondern spielte in die Mitte, wo aber kein Abnehmer war (84.). „Da hätte ich selbst schießen müssen“, gab der 22-Jährige selbstkritisch zu. Kurz darauf parierte der starke Pirmasenser Torwart Benjamin Reitz einen Schuss von Shawn Blum (86.). FKP-Keeper Reitz lobte seine Vorderleute, aber „gegen die Lauterer Profis kann man natürlich nicht alles verteidigen“, sagte der 27-Jährige. FKP-Kapitän Yannick Grieß sagte, er sei „stolz auf jeden“ seiner Mitspieler, denn die FKP-Elf habe „gegen die individuell beste Mannschaft der Liga Leidenschaft, Wille und Einsatz“ gezeigt.

Insgesamt, so bilanzierte FCK-Trainer Bugera, sei das 1:1 „gerecht gewesen“. FKP-Coach Paulus war „mit der Mannschaftsleistung sehr zufrieden“. Das Spitzenspiel gegen „die fitteste und dynamischste Mannschaft der Oberliga“ habe dann einmal mehr den „Top-Charakter“ seines Teams offenbart. Nun gelte die volle Konzentration dem „ganz wichtigen Pokal-Halbfinale am Mittwoch in Kandel“.

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