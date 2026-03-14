En Ausfluuch in die Verhaltensforschung.

Es war die Woch an emme vun denne herrliche Friehlingsdaache. Es war ziemlich frieh am Morche, was velleicht erklärt, warum mei Krise-Radar nit uff Vollfunktion war. Mei Mitbewohnerin steht am offene Kichefenschter, e Tass Kaffee in de Hand, un zeicht uff unsern Efeu, wu an de Mauer hinnerm Garte quasi uukontrolliert bis in de Himmel wachst. Sie isch ganz uffgereecht.

„Die bauen ihr Nescht! Do guck! Wie goldich!“, ruft se.

Tatsächlich: Do huggt e Amsel im Kirschebaam, e abgebrochenes Äschtel im Maul. Dann flattert se los, die Amsel, un verschwind’t im Busch. Besser g’saacht: Sie verschwind’t nit, sie veraastalt im Efeu en Riese-Heckmeck. Es raschelt wie in „Jurassic Park“, wann gleich de Tyrannosaurus Rex aus’m Wald kummt.

Des war der Moment, wu ich hett saache kinne: „Wie goldich. E Nescht.“ Un vermutlich wär alles gut gewest.

Was ich stattdesse g’saacht hab:

„Vechel sinn nit goldich, Schatz. Vechel sinn Vechel. Des saacht schunn de Konrad Lorenz, der große Verhaltensforscher, du wääscht. Vechel sinn wie de Mensch e Produkt vun ihre Evolutionsg’schicht un machen ääfach des, was se machen missen. Es ergebt also känn Sinn, wammer sei menschlichi Innewelt uff en Vochel projiziert. Do baut en Vochel e Nescht. Un gut isch.“

„Aha“, saacht sie, un es heert uff zu raschle. Es Kiehlschrankaggregat springt aa. Mei Krise-Radar langsam ach.

„Ich mään ...“, saach ich.

„Du määnscht“, saacht mei Mitbewohnerin, „die Amsel macht, was se mache muss?“

„Ähm ... ja“, saach ich.

„De Konrad Lorenz hot b’stimmt ach gewisst, dass bei de Amsel es Weiwel die ganz Ärwett erleedicht un es Männel hubbst faul in de Landschaft rum. Des macht nämlich nit, was es mache muss, Schatz . Bis uff den Moment naddierlich, wu’s am Nescht vorbeiflattert un clevere Kommentare abgebt. “

„Awwer es Männel, des verteidicht doch sei Revier!“, saach ich.

„Sei Revier? Wie des? Mit drei Fernbedienunge un enre Flasch Wei? Evolutionär bedingt? Du bischt goldich.“

Ich saach Ihne: Die Projektion hot die Amsel nit verdient g’hatt. Ich mään jo blooß.

Die vorherige Kolumne finden Sie hier: Emol ganz dusma: Die Dannde Liesel un de Kriech.

Der Autor

Michael Konrad ist bei der RHEINPFALZ am SONNTAG der Mann für die Pfalz und alles Pfälzische. Mit seiner wöchentlichen Dialektkolumne „Ich mään jo blooß“ und der Mitmachserie „Saach blooß“ über Pfälzer Begriffe und Redensarten schafft er Raum für die Sprache der Pfälzerinnen und Pfälzer. Die Leser können ihn damit immer wieder auch „live“ erleben – überall in der Pfalz. Seine Bücher rund um den Pfälzer Dialekt gibt’s unter anderem in Pfalzläden, im Buchhandel und im RHEINPFALZ-Shop.

