Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gotteshäuser, die zur Feste ausgebaut werden, sind in der Pfalz selten nachzuweisen. In Dörrenbach gibt es eine.

Es verschanzt sich am heiligen Ort manchmal ziemlich unheiliges Volk. Meint jedenfalls Pfalzgraf Ruprecht I. im März 1345, in einem Schreiben, das an den Trierer Erzbischof geht. Ruprecht muss sich