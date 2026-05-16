Unter den Augen eines Großteils der FKP-Meistermannschaft von 2006 besiegt Oberligist FK Pirmasens den FC Arminia Ludwigshafen mit 7:1.

Mit diesem Kantersieg wahrte der Tabellenzweite, der die Teilnahme an der Relegation zur Regionalliga bereits sicher hat, zumindest noch die theoretische Chance, am letzten Spieltag mit Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern II nach Punkten gleichzuziehen. Vor 530 Zuschauern gelangen Stürmer Marc Ehrhart vier Treffer.

Vor 20 Jahren holte der FK Pirmasens, in dessen Kader damals übrigens auch der aktuelle FKP-Trainer Daniel Paulus stand, unter Trainer Robert Jung nicht nur die Meisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Regionalliga, sondern auch den Verbandspokal (2:1-Erfolg im Finale gegen den 1. FSV Mainz 05 II) nach Pirmasens. Der damalige Double-Gewinner schlug danach auch noch in der ersten Runde des DFB-Pokals sensationell Bundesligist SV Werder Bremen im Elfmeterschießen.

Lupenreiner Hattrick

Die aktuelle Pirmasenser Oberliga-Mannschaft muss für einen möglichen Aufstieg in die Regionalliga, trotz einer starken Saison, wahrscheinlich den Umweg über die Relegation nehmen. Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern II führt auch vor dem letzten Spieltag mit drei Zählern Vorsprung und empfängt dann den bereits abgestiegenen Tabellenletzten SV Eppelborn.

Nachdem die Gäste nach neun Minuten etwas überraschend durch einen Kopfball von Yassin Memokoh in Führung gegangen waren, gab es in der Folge fast nur noch Einbahnstraßenfußball in Richtung Gästetor. Pirmasens Torjäger Marc Ehrhart benötigte nur eine gute Viertelstunde (14. bis 31. Minute) um mit einem lupenreinen Hattrick, darunter ein Foulelfmeter zum 3:1, das Spiel zu Gunsten der Hausherren zu drehen.

99 Saisontore

Ehrhart, dem später, wieder durch einen Strafstoß, auch noch sein viertes Tor des Tages gelang, hat nun gute Chancen auf die Torjägerkanone der Oberliga. Er steht aktuell bei 27 Saisontreffern, Konkurrent Max Wilschrey vom FC Emmelshausen-Karbach bei 25. „Es sieht ganz gut aus. Aber Emmelshausen kann noch ein Spiel mehr auszutragen“, sagte der treffsichere Angreifer nach der Partie.

Pirmasens hätte am Samstag sogar die 100 Saisontreffer vollmachen können. Nico Wiltz, der mit einem schönen Flugkopfball zum 6:1 erfolgreich war, sagte dazu: „Das hatten wir gar nicht so auf dem Schirm, dass nur noch ein Tor fehlte“.

Gästetrainer Gimmy behält seinen Humor

Die übrigen FKP-Tore erzielten Dennis Krob (49.) und Till Decker (68.). Pirmasens’ Trainer Daniel Paulus, war stolz auf die Leistung seiner Mannschaft. „Wir haben bisher eine tolle Saison gespielt. Zu Beginn des Spiels haben wir etwas geschlafen. Danach haben wir etwas fürs Torverhältnis getan.“

Gästetrainer Ralf Gimmy hatte trotz der deutlichen Niederlage seinen Humor nicht verloren. „Als der FKP vor 20 Jahren Meister wurde, habe ich hier als Trainer mit dem TuS Mechtersheim 1:0 gewonnen. Das waren noch gute Zeiten. Stimmt’s Robert?“, rief Gimmy in der Pressekonferenz zum Vergnügen der Zuhörer dem ebenfalls anwesenden Ex-FKP-Trainer Robert Jung zu.

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