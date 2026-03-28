Der FKP gewinnt das atemberaubende Oberliga-Spitzenspiel gegen Karbach mit 4:3 und verkürzt den Rückstand auf den FCK II. Kapitän Yannick Grieß sieht Rot.

Irgendwie erinnerte die Oberligapartie des FK Pirmasens am Samstag gegen den FC Emmelshausen-Karbach an das Länderspiel am Abend zuvor in Basel. Wie das deutsche Nationalteam gewann der FKP mit 4:3, und das dritte Tor der Pirmasenser ähnelte dem dritten der DFB-Auswahl sehr. Wie Florian Wirtz gegen die Schweiz schlenzte Luka Dimitrijevic den Ball vom linken Strafraumeck kunstvoll ins rechte Tordreieck.

Es war das 3:1 für den Tabellenzweiten in der 50. Spielminute und damit die zweite von drei Zwei-Tore-Führungen. Aber es blieb spannend bis zur zehnten und letzten Nachspielminute. „Ab dem 3:1 war es ein wildes Spiel, in dem auf beiden Seiten noch mehr Tore hätten fallen können“, sagte hinterher FKP-Mittelfeldspieler Thomas Selensky. Er erzielte die beiden Tore zur verdienten 2:0-Pausenführung. Erst traf er nach einer Eckballvariante – Nico Wiltz hatte nach Doppelpass mit Luca Eichhorn die perfekte Vorlage geliefert (14.) –, dann war er Schlusspunkt eines blitzschnellen Angriffszugs. Torwart Benjamin Reitz leitete diesen mit einem weiten Abwurf zu Eichhorn ein, der nach einem Sololauf über 30 Meter an FC-Keeper Jonas Bast scheiterte. Dann wurde Dennis Krobs Nachschuss geblockt, ehe Selensky den Ball zum 2:0 ins Netz hämmerte (18.). „Unsere besten ersten 20 Minuten in diesem Jahr“, schwärmte FKP-Trainer Daniel Paulus.

Dreimal Wilschrey

Die zweite Halbzeit im Schneeregen auf der Husterhöhe war atemberaubend. Karbachs Trainer Patrick Kühnreich gab ihr das „Prädikat Spitzenspiel“. Wenige Sekunden nach Wiederanpfiff spielten Krob und Oskar Prokopchuk eine Top-Kontersituation schlecht zu Ende, und im direkten Gegenzug verkürzte Max Wilschrey nach Zuspiel von Linus Wimmer (46.). Das Traumtor von Dimitrijevic stellte vier Minuten später den Zwei-Tore-Abstand wieder her, doch das war keine Vorentscheidung. Der nun sehr starke Tabellenvierte aus dem Hunsrück machte weiter Druck. Erst rettete FKP-Kapitän Yannick Grieß in letzter Sekunde (63.), dann traf abermals Wilschrey, weil Verteidiger Michael Müller an einem Zuspiel von Enrico Rößler vorbeigegrätscht war (70.).

Es wurde immer dramatischer. Der gute Eichhorn schoss an den Pfosten, Krob versemmelte den Nachschuss (74.). Grieß sah nach einer Notbremse im Strafraum gegen Wilschrey die Rote Karte – „das hast du clever gemacht“, sagte Grieß später zu dem auch aus TV-Reality-Shows bekannten Torjäger –, doch den fälligen Elfer verschoss Wimmer (79.). Dann war es doch ein Zehn-gegen-zehn, weil sich Karbachs Kapitän Jannik Mohr schwer am Knie verletzte und sein Team nicht mehr wechseln durfte. Eichhorns starkes Kontertor nach Pass von Dimitrijevic brachte das 4:2, aber immer noch keine Entscheidung. Wieder Wilschrey verkürzte nach einem Missverständnis zwischen Jonas Vogt und Miguel Deho (90.+7). Schiedsrichter Marco Niebergall pfiff – warum auch immer – noch nicht ab, sondern in der zehnten Nachspielminute noch einen Freistoß für Karbach in gefährlicher Position. Doch Sebastian Saftig schoss übers Pirmasenser Tor.

„Wie bei der WM in Katar“

„Das waren Nachspielzeiten wie bei der WM in Katar“, wunderte sich FKP-Coach Paulus, der in der Schlussphase A-Junior Benedikt Stratmann erstmals in einem Oberligaspiel einwechselte.

Durch diesen Sieg hat der FKP seinen Rückstand auf den Spitzenreiter, der 1. FC Kaiserslautern II, auf zwei Tore verkürzt. Die Lauterer kamen daheim gegen den SC Idar-Oberstein nicht über ein 3:3 hinaus, lagen dabei früh 0:3 zurück. FKP-Kapitän Grieß dürfte für zwei Spiele gesperrt werden. Angreifer Marc Ehrhart, der wegen muskulärer Probleme zwei Partien pausiert hatte, wurde nach einer guten Stunde für Prokopchuk eingewechselt.

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