Dennis Krob verlässt den FKP nach zehneinhalb Jahren, trifft im letzten Oberligaspiel zweimal für die Pirmasenser, mit denen er aber noch ein großes Ziel erreichen will.

Vor dem Anpfiff des letzten Oberliga-Saisonspiels gegen die Sportfreunde Eisbachtal verabschiedete der FK Pirmasens Dennis Krob, der nach zehneinhalb Jahren auf der Husterhöhe nächste Saison für den FC Emmelshausen-Karbach auf Torejagd geht. Dabei war das 4:1 (1:0) gegen die trotzdem nicht abgestiegenen Gäste aus dem Westerwald noch gar nicht das Abschiedsspiel für den „Krobber“. Denn der Vizemeister der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar und der 33-jährige Stürmer gehen nun in die Aufstiegsspiele zur Regionalliga gegen die Zweiten der Oberliga Baden-Württemberg und der Hessenliga, den VfR Mannheim und den 1. FC Eddersheim. „Wir wollen das mit aller Macht packen“, betont Krob vor der zweiten Regionalliga-Aufstiegsrunde seiner Karriere mit dem FKP. Beim ersten Mal im Juni 2018 erzielte er vor 2800 Zuschauern auf der Husterhöhe das entscheidende 2:0 gegen den FC Villingen.

Vor dem Anpfiff verabschiedeten FKP-Präsident Jürgen Kölsch (Zweiter von rechts) und Geschäftsstellenleiter Christoph Radtke (rechts) die Spieler (von links) Dennis Krob, Torben Kirch und Jonas Vogt sowie den Trainer des Verbandsligateams, Jens Mayer. Foto: Martin Seebald

Gegen Eisbachtal zeigte er, dass er, wie er sagt, „manchmal noch weiß, wo das Tor steht“. Krob erzielte seine Saisontreffer Nummer 13 und 14. Beim 1:0 in der 31. Spielminute kam der Ball nach einem weiten Schlag von Nico Wiltz zu Luka Dimitrijevic und dann zu Krob, der sich schnell um die eigene Achse drehte und trocken verwandelte. Es war das 100. Tor des FKP in dieser Oberligarunde. Beim 4:1 (70.) traf er nach einer uneigennützigen Vorlage von Oskar Prokopchuk, der wiederum das 2:0 gemacht hatte. Das 3:0 war ein Eigentor des Eisbachtalers Jannis Muth, dessen Rettungsaktion im Torraum bei einer Hereingabe von Luka Dimitrijevic missglückte.

Jubelnde Verlierer

Die Eisbachtaler, für die Lennard Wohlmann traf (68.), jubelten trotz der Niederlage kurz nach dem Schlusspfiff im Framas-Stadion ausgelassen. Weil nämlich der TSV Gau-Odernheim auf den letzten Drücker noch 3:2 gegen den FV Dudenhofen gewann, bleiben die Sportfreunde als Fünftletzter in der Oberliga.

Eine Nachricht, die FKP-Linksverteidiger Jonas Vogt betrübt, wechselt er doch nach 13 Jahren in Pirmasens zu den damit abgestiegenen Dudenhofenern. Nun gelte es eben, „nächste Runde in der Verbandsliga anzugreifen“, sagte der 25-Jährige. Seit 2013 – damals war er D-Jugendlicher – fuhr er „unzählige Kilometer“ von seiner Heimatstadt Landau zum Training und zum Spiel in die Südwestpfalz. Vogt: „Ich habe in Pirmasens viele Freunde über den Fußball hinaus gefunden, und ich werde mich auch künftig das eine oder andere Mal hier blicken lassen.“ Der angehende Erzieher hatte diese Saison zwar 21 Oberliga- und vier Verbandspokal-Einsätze, wurde dabei aber oft erst eingewechselt. So auch am Samstag gegen Eisbachtal, als er vor 612 Zuschauern immerhin eine halbe Stunde spielen durfte und kurz vor Schluss beinahe noch von der Eckfahne aus getroffen hätte.

Zwei Torschützenkönige

FKP-Trainer Daniel Paulus schonte neben Mike Andreas auch seinen Top-Angreifer Marc Ehrhart für die Aufstiegsspiele. Der über leichte Leistenprobleme klagende Ehrhart blieb somit bei 27 Saisontreffern stehen und muss sich den Titel des Oberliga-Torschützenkönigs mit Max Wilschrey teilen, der am Samstag für den Tabellendritten Emmelshausen-Karbach beim 4:3 gegen Hertha Wiesbach zweimal in der Schlussphase traf.

FKP-Cheftrainer Daniel Paulus mit dem von Fans überreichten Pokal für den »Pokalsieger der Herzen«. Links der Trainer der Sportfreunde Eisbachtal, Thorsten Wörsdörfer. Foto: Peter Brandstetter

Coach Paulus verwies stolz auf die Liga-Bestwerte seines Teams bei den erzielten Treffern (103, damit 3,2 im Schnitt) und in der Heimtabelle (2,59 Punkte im Schnitt). Fans überreichten ihm in Anspielung auf das unglücklich verlorene Verbandspokalfinale einen Pokal mit der Aufschrift „Pokalsieger der Herzen“.

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