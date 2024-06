Die Urlaubsregion um Semmering und Rax ist von Natur aus schön – und im Sommer kultureller Treffpunkt mit dem Glanz alter Tage. Von Christiane Reitshammer

Prachtvolle Foyers, Salons und Säle, große Fensterfronten, die den Blick auf die große Terrasse und die Bergwelt freigeben, Parkettböden, Tapeten und Wandverkleidungen, edle Möbel, Lampen und Bäder, sogar ein Schwimmbad – im illustren Südbahnhotel in Semmering wurde an Handwerkskunst, qualitätsvollen Materialien und Innovationen nicht gespart. Aber schon auf den ersten Blick ist erkennbar: Dort ist nicht nur – spätestens seit den 1960/1970er Jahren – die Zeit stehengeblieben, vieles liegt ziemlich im Argen, gehört renoviert, repariert und auf den neuesten Stand der Technik gebracht, um wieder Übernachtungsgäste empfangen zu können.

Dem Charme des Hauses, das unter Denkmalschutz steht, kann sich aber niemand entziehen. Schnell gewinnt man einen Eindruck davon, wie hier die Schönen und Reichen aus Wien und der K.-u.-k.-Monarchie Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts ihre Sommerfrische verbrachten, speisten, feierten, dem Müßiggang nachgingen und den einen oder anderen Skandal produzierten. Samt Personal blieben sie meist einige Wochen dort.

Historische Gebäude

„Die Devise war: sehen und gesehen werden. Wer hier residiert hat, hat es bereits geschafft im Leben“, erklärt Christian Zeller, mit seinem Immobilienunternehmen Inhaber des Gebäudes, bei einer Führung. Und er ermahnt auch die Besucher: „Nichts berühren, nicht auf die Stühle setzen, alles muss auf seinem Platz bleiben!“ Die Räume dienen auch als Kulisse von Theaterinszenierungen. Der Ort Semmering mit den historischen Villen, Hotels und Kureinrichtungen dämmert seit Jahrzehnten in einer Art Dornröschenschlaf vor sich hin.

Im Sommer geben sich aber in der ganzen Region Semmering-Rax seit einer Weile die Granden der österreichischen beziehungsweise deutschsprachigen Theater-, Musik- und Kabarettszene die Klinke in die Hand, ob nun Birgit Minichmayr, Ursula Strauss, Mavie Hörbiger, Lars Eidinger oder Klaus Maria Brandauer. Die Grandhotels Südbahnhotel und Panhans, in denen sich zur Hochblüte Sigmund Freud, Alma Mahler oder Arthur Schnitzler sowie Adelige und Industrielle aufhielten, sind Veranstaltungsorte für Lesungen, Konzerte, Aufführungen und Events im Rahmen von Festivals.

Einst das größte Luxushotel Europas

Und wie damals sind die Orte in den „Wiener Alpen“ komfortabel mit dem Zug – der Südbahn – ab Wien oder Graz erreichbar. Der „Ruf-Bus“ sorgt zudem dafür, dass die Gäste jederzeit vom Bahnhof zum Hotel, zu den Veranstaltungen, in andere Urlaubsorte wie Reichenau an der Rax und zu ihren Wanderrouten gebracht werden.

Der damalige Erfolg von Semmering basierte auf dem spektakulären Bau der Semmeringbahn durch Carl Ritter von Ghega im Auftrag der „k. k. privilegierten Südbahngesellschaft“. Eröffnet wurde die Bahnstrecke 1854, deren imposante Viadukte und Bauten in den Bergen heute Unesco-Weltkulturerbe sind. Das Südbahnhotel eröffnete 1882 und war als erstes Luxushotel am Semmering Aushängeschild der Südbahn AG, 1976 wurde es geschlossen.

Das Grandhotel Panhans wurde 1888 von Vinzenz Panhans auf 1000 Meter Seehöhe eröffnet. Anfang des 20. Jahrhunderts galt das Haus als eines der größten Luxushotels Europas. In dessen Gästebuch fanden unzählige Prominente und Adelige Eintrag. Seit 1969 wurde es unterschiedlich genutzt und teilsaniert, wartet aber noch immer auf seine Bestimmung. Während des Kultur-Sommers Semmering dienen einige Räumlichkeiten, die Panoramaterrasse mit Blick auf die Bergwelt und der neu erbaute Kulturpavillon nun hochkarätigen Veranstaltungen als Spielort. Zudem kommen die Gäste in den Genuss eines fünfgängigen Galadiners „Im Séparée bei Clara Panhans“ mit einer Menüfolge anno 1908.

Natur, Kunst und Kultur

Die Verfolgung und Ermordung der jüdischen Bevölkerung, der Zweite Weltkrieg und schließlich die veränderten Urlaubsgewohnheiten sorgten vor Jahrzehnten für das Aus der Hotels – und auch der touristischen Region. Viele Initiativen und Angebote bringen nun wieder Besucher in die Gegend. Ambitionierte Pläne, um die ehrwürdigen Häuser – und auch das ehemalige Kurhaus – in ihrem alten Glanz wieder zu eröffnen, bestehen.

Die Gäste jedenfalls mögen die Kombination aus Natur, Bergpanorama, Spaziergängen, Wanderungen, Kunst und Kultur. Die Hotels, Villen und Schlösschen sowie wunderbare Ausblicke auf die Bergwelt erleben sie etwa bei einer Wanderung rund um den Ort.

Pflicht ist dabei ein Stopp am berühmten „20-Schilling-Blick“: die Aussicht auf das „Kalte Rinne“-Viadukt der Semmeringbahn, das die Rückseite des österreichischen 20-Schilling-Scheins schmückte.

Luxusregion im Wandel

Anreise

Mit dem Zug nach Wien-Meidling, www.bahn.de, weiter nach Semmering-Bahnhof mit der Regionalbahn, www.oebb.at.



Unterkunft

Das Wienerheim in Mohr am Semmering bietet schöne Ferienwohnungen, zentral gelegen, zwei Nächte ab 372 Euro, www.mohr-am-semmering.at.

Das Löffler am Semmering hat nicht nur schöne Zimmer, sondern auch ein gutes Restaurant und Café mit hervorragenden Torten, ab drei Nächte ab 390 Euro; www.derloeffler.at.

Das Sporthotel am Semmering bietet Pool, Fitnesscenter und Zugang zu Wanderwegen und Bikepark; Doppelzimmer/Frühstück ab 206 Euro;

www.semmering.com.



Essen & Trinken

Seewirtshaus am Zauberberg: gute Küche am Fuße des Hirschenkogels am Speichersee,

www.seewirtshaus.at.

Kaffeehalle Semmering: kleines Café in der Hochstraße 42, schöner Blick, guter Kaffee, keine Homepage.



Aktivitäten

In Semmering gibt es diverse Wanderrouten, zum Beispiel die Semmeringer Zauberblickrunde oder den Bahnwanderweg von Semmering nach Breitenstein.

Kultur-Sommer Semmering mit Lesungen, Musik, Theater, Kabarett vom 3. Juli bis zum 1. September 2024 im neu errichteten Kulturpavillon mit Aussicht auf das idyllische Bergpanorama,

www.kultursommer-semmering.at.

Im Südbahnhotel Semmering gibt es Führungen, Events und Theater, www.suedbahnhotel-kultur.at.

Reichenau an der Rax: Wanderungen in Kombination mit der Rax-Seilbahn, 1. Wiener Wasserleitungsweg, Festspiele Reichenau von 4. Juli bis 4. August, www.festspiele-reichenau.at.



Allgemein

www.wieneralpen.at.

Info

