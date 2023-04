Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bereits in den 1870er Jahren fordert Hedwig Dohm die Gleichstellung von Männern und Frauen in allen Belangen. Die Autorin eckt damit nicht nur bei konservativen Köpfen an.

„Zu spät, zu spät.“ Zeitlebens hat Hedwig Dohm dafür gekämpft, dass Frauen wählen dürfen. Als am 19. Januar 1919 bei der Wahl zur Weimarer Nationalversammlung Frauen