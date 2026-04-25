Das 0:2 gegen Braunschweig fällt aus dem Schema des FCK. Die Bosse stellen sich hinter den Coach – und der stellt sich vor das Team. Aber ein Umbruch zeichnet sich ab.

Thomas Hengen wurde fast schon sarkastisch. Nach der blamablen 0:2 (0:1)-Niederlage des 1. FC Kaiserslautern am Freitagabend gegen biedere Braunschweiger giftete der Geschäftsführer wieder gegen die Mannschaft. „80 Prozent Ballbesitz nützen nichts, man muss ein Tor erzielen wollen. Da muss man sich bewegen, das ist uns in beeindruckender Art und Weise nicht gelungen“, sagte Hengen in ruhigem Ton, aber scharf in der Wortwahl beim TV-Sender Sky.

Eine Woche nach der katastrophalen Klatsche in Kiel folgte nun die Blamage auf dem Betzenberg gegen Braunschweig. Es war die fünfte Heimniederlage in dieser Saison für den FCK. Es war ein Misserfolg, der regelrecht in Zeitlupe erfolgte. „Wir sind ein Stück weit in Schönheit und Langsamkeit gestorben“, sagte FCK-Trainer Torsten Lieberknecht. Denn der Mannschaft fehlte der Zug zum Tor, das Tempo. Der FCK kontrollierte durchaus das Spiel, erspielte sich aber keine hochkarätige Chance. Erschreckend lustlos, ideenlos, planlos wirkte die Mannschaft. Von Leidenschaft oder Betze-Tugenden war nicht viel zu sehen. „Keiner hat mit Herz gespielt“, ätzte Hengen.

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Ohrfeige der Fans für die Mannschaft

Die Niederlage gegen Braunschweig fällt aus dem Schema des FCK. Denn bislang kittete die Mannschaft solche Ausreißer nach unten immer wieder im darauffolgenden Spiel. Das war nach dem Debakel in Darmstadt so, nach der „Beinahe-Arbeitsverweigerung“ in Nürnberg, doch nach der Klatsche in Kiel folgte nun der bedenkliche Auftritt gegen Braunschweig. Die fast 45.000 Zuschauer äußerten ihren Unmut mit gellenden Pfiffen und verließen zehn bis 15 Minuten vor Spielende das Fritz-Walter-Stadion. Diese Reaktion von den Rängen ist eine schallende Ohrfeige für die Mannschaft. „Wir haben das Feeling auf dem Betze nicht hinbekommen, dass man entfachen muss: das ist Bedingungslosigkeit“, sagte Lieberknecht. Der FCK-Trainer stellte sich dennoch vor seine Mannschaft. Er hält in stürmischen Zeiten, wie sie nun aufziehen rund um den Betzenberg, den Kopf hin, spielt den Blitzableiter. Das ist Torsten Lieberknecht. Andere Fußball-Lehrer zerreißen durchaus mal öffentlich ihre Spieler. Lieberknecht tut dies intern.

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Nach der Niederlage gegen Braunschweig könnten es viele Gespräche werden, sollte Lieberknecht dies in Einzelunterredungen tun. Denn keiner seiner Profis erreichte am Freitag auch nur annähernd seine Normalform. „Das war kein gutes Spiel. Normalerweise – wenn man das im Fernsehen sieht – schaltet man weg“, sagte Sportdirektor Marcel Klos und reagierte abermals gereizt auf die Trainerfrage: „Ich bekomme nach jedem Spiel die Trainerfrage gestellt. Ich sage es nochmal, dann müsst ihr in Dresden, gegen Bielefeld und Magdeburg nicht nochmal fragen: Torsten Lieberknecht ist unser Trainer und bleibt unser Trainer.“

Gestärkter Rücken oder unter Beobachtung?

Welche Haltbarkeitsdauer dieses Bekenntnis haben wird, ist ungewiss. Jedenfalls irritierte am Freitag die geballte Anwesenheit der Lauterer Machtzentrale bei der Pressekonferenz. Versteckt in einer Ecke des Medienraumes lauschten Thomas Hengen und Marcel Klos den Sätzen von Torsten Lieberknecht. Das gab es in dieser Saison noch nie. Wollte das FCK-Führungsduo damit gezielt dem Trainer den Rücken stärken oder steht Lieberknecht unter Beobachtung?

Lieberknecht hat am Freitag gegen Braunschweig mit seinen Personalentscheidungen überrascht. Enis Kamga debütierte im Tor. Damit stand nach vielen Jahren erstmals wieder ein Eigengewächs des FCK im Tor. Zuletzt gab Kevin Trapp am 12. März 2011 beim 1:2 gegen den SC Freiburg in der Bundesliga sein Debüt. Trapp sprach damals nach der Premiere von einer „emotionalen Explosion“. Enis Kamga durfte am Freitag nicht reden. Dafür äußerten sich andere. „Wir haben heute ein bisschen was ausprobiert, haben Enis Kamga ins Tor gestellt. Abgesehen vom 1:0 hat er einen stabilen Eindruck gemacht, aber dieses Risiko sind wir eingegangen“, sagte Klos. „Der Junge hat es sich verdient. Das war der richtige Zeitpunkt“, sagte Lieberknecht.

GlücklosEnis Kamga debütierte am Freitag gegen Braunschweig im FCK-Tor. 15 Jahre hat es gedauert bis wieder ein Eigengewächs des FCK im Tor der Profimannschaft stand. Foto: Moray

Die Premiere von Kamga jedoch verlief weniger erfolgreich. Der U-19-Nationaltorhüter patzte entscheidend beim 1:0 für Braunschweig. Den Schuss von Lino Tempelmann ließ er nach vorne abprallen und Kaiserslauterns Leihgabe an Braunschweig, Faride Alidou, staubte im energischen Nachsetzen ab (14.). Beim 0:2 durch Erencan Yardimci war Kamga chancenlos (71.). Es war ein gut herausgespielter Konter, bei dem die Lauterer Abwehr nicht gut aussah.

Kein Tor in zwei Spielen

Die FCK-Defensive war schon häufiger in dieser Zweitliga-Saison, aber auch schon in der vergangenen Spielzeit ein Problem. Doch nun kommt die Offensive hinzu. Kein Tor in zwei Spielen – das gab es noch nicht in dieser Saison. Da verblüfft die resolute Entscheidung von Lieberknecht, nicht mehr auf Stürmer Mahir Emreli zu bauen. Der aserbaidschanische Nationalspieler wurde für das Spiel gegen Braunschweig aus dem Kader gestrichen. Die Ausbootung Emrelis sei ein Fingerzeig für dessen Zukunft auf dem Betzenberg, antwortete Lieberknecht auf eine Frage dieser Zeitung.

Emreli ist kein leicht zu handhabender Charakter. Doch die Führungsetage des FCK wollte diesen Spieler. Nun steht offenbar im Sommer eine vorzeitige Trennung bevor.

Doch es wird nicht die einzige sein. Denn die Partie gegen Braunschweig war für den ein oder anderen Wackelkandidaten nicht gerade eine Empfehlung für eine Weiterbeschäftigung. „Wir haben noch weitere Eindrücke und Ideen, die dazu beitragen, wie wir den Kader in Zukunft strukturieren wollen“, kündigte Lieberknecht einen größeren Umbruch im Sommer an. Bei den Personalentscheidungen wird Thomas Hengen sicher nicht sarkastisch sein – sondern resolut.

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Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.