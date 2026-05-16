Die U21 des 1. FC Kaiserslautern bleibt in der Oberliga auf Titelkurs. Gegen Eisbachtal läuft aber nicht alles rund, es muss gezittert werden.

Die Tür zur Regionalliga steht ganz weit offen für die U21 des 1. FC Kaiserslautern. Im vorletzten Saisonspiel in der Oberliga siegte das Team von Trainer Alexander Bugera am Samstag auf dem Fröhnerhof mit 2:1 (1:0) gegen die Sportfreunde Eisbachtal und wahrte vor dem letzten Spieltag den Drei-Punkte-Vorsprung auf den FK Pirmasens. Dem FCK II reicht zum Abschluss am 30. Mai (15 Uhr, Fröhnerhof) gegen Schlusslicht FV Eppelborn ein Punkt zur Meisterschaft und zum Aufstieg.

455 Zuschauer waren in den Sportpark Rote Teufel gekommen, so viele wie noch nie bei einem Oberligaspiel auf dem Fröhnerhof. Sie hofften vielleicht auch darauf, dass der FCK II schon gegen Eisbachtal die Meisterschaft einfahren könnte, falls Pirmasens patzt. Das tat der FKP aber nicht. Vor allem hätten die Zuschauer wohl aber nicht damit gerechnet, dass das Spiel des Spitzenreiters gegen den Tabellen-13. zu einer Zitterpartie werden sollte. Denn es wurde eine zähe Angelegenheit, in der der FCK II gegen die defensiv eingestellten Gäste in der ersten Halbzeit wenig Lösungen fand. Erst ein schneller Angriff, bei dem Erik Müller alleine aufs Tor zusteuerte und mit einem präzisen Schuss ins rechte Ecke (im Bild) zum 1:0 erfolgreich war (40.) sorgte für etwas Erlösung im Lager des FCK II. „Uns hat heute ein wenig die Klarheit im Spiel nach vorne gefehlt“, sagte Trainer Bugera nachher. „Es war irgendwie so, als ob die Jungs ein bisschen Angst hatten, irgendwas verlieren zu können.“

Zweiter Treffer sorgt nicht für Sicherheit

Eine Schrecksekunde musste der FCK II dann gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit überstehen, als Gästespieler Lukas Reitz bei einem Freistoß den rechten Pfosten traf (47.). Dann aber übernahm wieder die U21 des FCK die Kontrolle und belohnte sich. Nach einer Ecke von Jean Zimmer schaltete A-Jugendspieler Kian Scheer, zur Pause eingewechselt, im Gestocher am Fünfmeterraum am schnellsten und drosch den Ball in Netz (62.). Alles erledigt? Nein. Denn ein Fehler von Neal Gibs vor dem eigenen Strafraum brachte die Gäste zurück ins Spiel. Jonah Arnolds sagte Danke und verkürzte auf 1:2 (70.).

Ein Gegentor, das Bugera ärgerte: „Erst erobert Neal stark den Ball und spielt dann so einen unnötigen Querpass in Zentrum. So bringst du dann den Gegner noch einmal zurück ins Spiel und musst zittern.“ Zwar hatte der FCK II noch gute Chancen, traf aber nicht. So ging das Zittern bis in die sechsminütige Nachspielzeit. Der Schlusspfiff sorgte für Erleichterung. „Das war nicht unser bestes Spiel heute“, sagte Bugera und fügte mit einem Grinsen hinzu: „Aber nach jetzt 27 ungeschlagenen Spielen ist das irgendwie auch Meckern auf hohem Niveau.“

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