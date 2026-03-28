Viel hätte nicht gefehlt, und die Serie der U21 des 1. FC Kaiserslautern in der Fußball-Oberliga wäre gegen den SC Idar-Oberstein gerissen.

Aber sie hielt dann doch. Dank eines starken Comebacks ist der FCK II nun seit 18 Spielen ungeschlagen.

Bei nasskaltem Wetter um die drei Grad hatten sich 215 Zuschauer auf dem Fröhnerhof eingefunden, um die Partie des Oberliga-Spitzenreiters FCK II gegen Idar-Oberstein zu sehen. Und sie staunten nicht schlecht: Nach 14 Minuten lag der Tabellen-14. schon mit 3:0 vorne. Nach acht Minuten hatte Ramzi Ferjani die Gäste per Strafstoß in Führung gebracht. Vorausgegangen war ein Foul von FCK-Torwart Luca Tauer an Justus Klein. Nur zwei Minuten später lag der Ball erneut im FCK-Netz. Klein traf platziert ins rechte Eck. Wiederum nur vier Minuten später traf Niklas Baus per Kopf zum 3:0 für die Gäste.

Den Anfang verschlafen

„Wie haben die erste Viertelstunde total verpennt“, monierte FCK-Trainer Alexander Bugera. „Das darf so nicht passieren.“ Doch sein Team behielt den Kopf oben und machte Dampf. Nach einem Foul von Gästekeeper Michel Schmitt an Neal Gibs gab es nun Elfmeter für den FCK II, Shawn Blum verwandelte sicher (29.). Weiteren Treffern des FCK II stand aber Schmitt im Wege, der mehrmals stark parierte.

Im zweiten Durchgang spielte nur noch das Bugera-Team, hatte zweimal Pech bei Pfostentreffern. So brauchte es erneut einen Elfmeter, um zum Anschluss zu kommen. Erneut war Neal Gibs gefoult worden, erneut trat Blum an und verwandelte (80.). Drei Minuten später der Ausgleich: Der eingewechselte David Schramm traf aus 16 Metern in den rechten Winkel. Der FCK wollte mehr, hatte in der Nachspielzeit erneut Pech, als ein Schuss von Newton Tamakloe von SC-Torwart Schmitt noch an die Torlatte gelenkt wurde. „Leider ist das 2:3 etwas spät gefallen“, sagte Trainer Bugera. „Es hat uns diesmal auch das Quäntchen Glück gefehlt. Aber dennoch ein Lob an meine Mannschaft, wie sie nach dem 0:3 zurückgekommen ist. “

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