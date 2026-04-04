Tabellenführer FCK II droht in Auersmacher eine Niederlage. Die Erlösung kommt erst in der Nachspielzeit.

David Schramm hat den Oberliga-Tabellenführer 1. FC Kaiserslautern II vor einer drohenden Niederlage bewahrt. Der 19-Jährige traf in der zweiten Minute der Nachspielzeit zum 1:1 (0:0)-Endstand beim SV Auersmacher. Es bleibt damit beim Zwei-Punkte-Vorsprung vor dem FK Pirmasens, der ebenfalls remisierte.

Es war irgendwie zum Haare-Raufen. Die U21 des 1. FC Kaiserslautern spielte in der Partie beim SV Auersmacher in der ersten Halbzeit auf ein Tor, nur der Ball wollte einfach nicht rein. Zwei Lattentreffer (27., 36.), ein auf der Linie geklärter Ball, Paraden von Auersmachers Keeper Lennart Röder, der mehrmals noch mit den Fingerspitzen am Ball war – das 0:0 zur Pause war sehr schmeichelhaft für die Gastgeber.

Einmal vorm Tor – und prompt die Führung

„Wart’ mal ab, die Auersmacher kommen einmal vors Tor und treffen“, unkte ein Zuschauer in der Pause. Er behielt Recht. Nach einem Gestocher im Strafraum landete der Ball links bei Philipp König, der mit einem Flachschuss ins rechte Eck FCK-Torwart Enis Kamga keine Chance ließ (57.). „Danach hatte wir einen Bruch im Spiel“, analysierte FCK-Trainer Alexander Bugera, der gleich vier neue Spieler in der Anfangsformation aufbot. So saß auch Kapitän Jean Zimmer, der angeschlagen war, zunächst auf der Bank, Owen Gibs fehlte erkrankt.

Aber der FCK II berappelte sich noch. Es dauerte allerdings bis in die zweite Minute der Nachspielzeit, ehe das erlösende 1:1 fiel. Einen Schuss von Felix Geisler hielt Torwart Röder, der erste Nachschuss von Aaron Tshimuanga wurde geblockt, aber der dritte Versuch von David Schramm, der auch erstmals in der Startelf stand, fand den Weg ins Tor. „Am Ende haben sich die Jungs noch belohnt“, war Bugera erleichtert.

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