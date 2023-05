Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Stefan Kuntz, Trainer der türkischen Fußball-Nationalmannschaft, war gerade in Istanbul, als im Süden des Landes die Erde bebte. Im Interview spricht er über seine eigene Ohnmacht und wie er an der Supermarktkasse Spenden sammeln will.