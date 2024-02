Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mystisch und tierisch: In kaum einer Region finden sich so viele und unterschiedliche Fasnachtsbräuche wie in Tirol. Von Frank Schwaibold

Es ist Nacht, Scheinwerfer lassen das Tiroler Dorf Fiss in gleißendem Licht leuchten. Pistenraupen präparieren die Straßen mit Schnee. Am Kulturzentrum stimmen sich die Einheimischen am Lagerfeuer