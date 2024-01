Mitte Februar beginnt die vorösterliche Fastenzeit. Viele verzichten dann wieder auf Genussmittel oder starten eine Fastenkur. Aber nicht alle Methoden, die im Trend liegen, gehören zum klassischen Fasten. Was Fasten bedeutet und wie man herangehen kann, erklärt Andrea Ciro Chiappa, Ernährungswissenschaftler und Fastenleiter.

Herr Chiappa, Sie beschäftigen sich seit 1996 mit Ernährung, Fasten und Naturheilkunde, sind auch an einer Fastenklinik tätig. Warum ist Fasten sinnvoll?

Der Nutzen von Fasten zeigt sich auf mehreren Ebenen: auf der Ebene der Sinne, des Verhaltens und des Körpers. Unsere Sinne erleben im Alltag oft eine Abstumpfung. Wir essen zum Beispiel, ohne Hunger zu haben. Das führt dazu, dass Genussfähigkeit verloren geht. Fasten hilft, die Sinne zu reinigen, sie empfänglicher werden zu lassen. Es hilft, vom Überfluss wegzukommen. Beobachtungen zeigen, dass sich im Fasten auch Verhalten neu bewerten lässt. Dieses Drehmoment ist so stark, dass sich Psychiater damit befassen. Wenn man zum Beispiel keine Schokolade mehr essen will, sieht man oft umso mehr Schokolade um sich herum. Fasten ermöglicht es, sich davon frei zu machen und neu zu definieren und so zum Beispiel Essverhalten zu verändern.

Verhaltensmuster lassen sich aber doch nicht in einigen Tagen ändern.

Nein, mit einer Fastenwoche ist es dann auch nicht getan. Eine Möglichkeit wäre es, sich nach einer Fastenwoche mindestens vier Wochen vegan zu ernähren, um mit neuen Sinnen Neues auszuprobieren und sich dann zu entscheiden, wie man sich ernähren möchte.

Und was bringt Fasten dem Körper?

Der körperliche Nutzen betrifft die Folgen funktionaler Störungen, die mit Überernährung zu tun haben. Beispielsweise Diabetes, Belastung der Gelenke, hoher Blutdruck. Man spricht auch von Überflusskrankheiten, die durch Energie- und Nährstoffüberfluss verursacht werden. Denn unser Körper ist evolutionsbiologisch auf Mangel programmiert und nur auf einen kurzfristigen Überfluss, früher beispielsweise in der Erntezeit. Ansonsten waren die Menschen eher auf karge Kost eingestellt, die aber im Jahresverlauf abwechslungsreich war.

Bei einer chronischen Überernährung, wie sie heute vorkommt, verändert sich dagegen das Mikrobiom im Darm, das Immunsystem wird überstimuliert, Allergien werden gefördert, zu viel Bauchfett erhöht die Entzündungs- und Tumorneigung. Die Ärztegesellschaft Heilfasten und Ernährung führt über 60 Krankheiten auf, bei denen Patienten durch eine Fastentherapie, die in der Regel auch mit Bewegung und Entspannung verbunden ist, profitieren können.

Wie hilft Fasten?

Beim Nahrungsverzicht wechselt unser Körper nach 12 bis 14 Stunden in einen Fastenstoffwechsel. Der Zuckerspiegel sinkt, die Energieversorgung stellt auf Fettstoffwechsel um, es geht in eine ketogene Stoffwechsellage. Ketone sind Fettsäuremoleküle, die der Körper beim Fasten aus eigenem Fett, etwa Bauchfett, bildet und so die Energieversorgung sichert. Neben dem Fettabbau steigen Adrenalin- und Serotoninwerte, viele verspüren sogar einen Energieschub. Daneben läuft ein Reinigungsmechanismus an, bei dem schädliche Zellbestandteile abgebaut werden.

Wie lange sollte man fasten?

Mindestens fünf Tage, plus zwei bis drei Tage Vorbereitungszeit und drei Tage Kostaufbau danach. Bei einer Fastentherapie mit medizinischer Indikation wird zehn Tage gefastet; sie wird aber auch ärztlich begleitet. Kombiniert wird sie mit Bewegung, Entspannung und Ernährungsschulung. Wer zum ersten Mal fastet, dem rate ich übrigens, das in einer Gruppe zu tun und weg von Zuhause. Dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Nutzen lange anhält.

Spontan ein paar Fastentage einzulegen ist also keine gute Idee?

Nebenbei zu fasten ist keine gute Idee. Man sollte sich gut darauf vorbereiten, sonst geht es schnell schief. Dafür geben die Leitlinien der Deutschen Fastenakademie auch Leitplanken. Erstens sollte ich mir darüber im Klaren sein, was ich erreichen möchte, etwa das Essverhalten verändern oder nur abnehmen?

Zweitens muss ich meinen Alltag danach ausrichten, denn beim Fasten brauche ich mehr Zeit für mich. Und dann muss ich auf Stressoren im Umfeld achten. Überall lauern Signale, die alte Muster triggern. Dann probiert man doch mal und schon ist es vorbei. Manche Menschen setzen sich auch selbst unter Stress. Sie nutzen die gewonnene Freizeit, um mehr zu tun als üblich, etwa beim Sport. Das kann zu Stress führen, der aber beim Fasten Gift ist.

Wie lassen sich Fasten und Sport denn sinnvoll vereinbaren?

Sport ist extrem wichtig beim Fasten, um das Wohlgefühl zu steigern und um später einen Jo-Jo-Effekt zu vermeiden. Ideal ist eine Ausdauersportart, beispielsweise Wandern. Auf keinen Fall sollte man Sprintsport betreiben, denn die Reaktionsfähigkeit ist beim Fasten manchmal eingeschränkt. Auch Konkurrenzsport ist in dieser Zeit nicht gut.

Wir haben bisher über das klassische Fasten gesprochen, also den Verzicht auf feste Nahrung. Es gibt aber noch andere Fastenmethoden, bei denen gegessen werden darf. Beispielsweise Intervallfasten oder Scheinfasten. Worin bestehen die Unterschiede?

Während des richtigen Fastens werden pro Tag nur zwischen 200 und 500 Kilokalorien aufgenommen, auf feste Nahrung und Genussmittel wird verzichtet. Das ist beim Intervall- oder Scheinfasten anders. Und beim Scheinfasten kommt der Körper gar nicht erst in den Fastenstoffwechsel; dabei geht es vor allem um Gewichtsreduktion. Das richtige Fasten spricht dagegen viel mehr Dimensionen an: innere Einkehr, zu sich kommen, klare Gedanken fassen.

Und das Intervallfasten?

Da gibt es das tageweise oder stundenweise Fasten. Bei der 5:2-Methode legt man zwei Fastentage pro Woche ein; diese Methode ist sehr streng und eher für Menschen mit mehr Übergewicht geeignet. Für die anderen eignet sich besser die 6:1-Methode, bei der an einem Tag in der Woche nur Flüssiges verzehrt wird. Das können Wasser und Saft sein oder fein pürierte Suppen und Gemüsebrühe. Wichtig ist, dass das regelmäßig an einem bestimmten Tag stattfindet, denn der Körper richtet sich darauf ein. Viel häufiger praktiziert wird die 16:8-Methode, bei der 14 bis 16 Stunden lang gefastet wird. Es gibt nur zwei Mahlzeiten und man lässt Frühstück oder Abendessen weg. Davon, tagsüber gar nichts zu essen oder halbherzig ein Brötchen vor dem Bildschirm, rate ich ab. Denn wenn der Hungerzustand kommt, steigt der Stresshormon-Pegel und der Körper geht auf Nahrungssuche. Das Risiko zum Nachgeben wächst. Falsch ist es übrigens zu glauben, in dem Ess-Zeitfenster dürfe man alles essen. Auch da muss man sich maßvoll ernähren.

Und was ist nun die richtige Methode?

Das muss jeder für sich ausprobieren. Es hängt auch davon ab, welcher Chronotyp ich bin. Denn man weiß, dass Mahlzeiten individuell unterschiedlich verstoffwechselt werden . Da hilft feine Beobachtung: Bin ich Typ Lerche oder Eule, also Frühaufsteher mit Frühstück und Mittagessen, oder Nachtschwärmer mit Mittag- und Abendessen?

Was ist denn Ihre Fastenmethode?

Ich bin eher eine Eule und praktiziere die 16:8-Methode und faste am Morgen. Das hat jedoch auch einen praktischen Grund: Am Abend isst die Familie immer zusammen. Einmal im Jahr nehme an einer Fasten- und Schweige-Woche teil.

Können Sie beschreiben, wie Sie von dort zurückkommen?

Ich spüre mehr Ruhe und ein Gefühl der inneren Mitte. Das ständige reagieren müssen, das sich im Alltag verselbstständigt, ist weg. Ich nehme auch Anspannung früher intensiver wahr und fühle mich insgesamt wohler in meiner Haut.

Zur Person

Andrea Ciro Chiappa ist Diplom-Oecotrophologe und ärztlich geprüfter Fastenleiter dfa. Er hat mehrere Jahre in der Fastenklinik Buchinger am Bodensee gearbeitet. Heute ist er als Berater und Fastenleiter tätig und Bereichsleiter Ernährung&Therapie der Malteser Klinik Dr. von Weckbecker in Bad Brückenau. Er wohnt mit seiner Familie in Schifferstadt.

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.