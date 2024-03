Wer Müll aus dem Autofenster wirft, richtet damit viel Schaden in seiner Umwelt an.

Kürzlich haben mich Fotos von einem zugemüllten Feldweg erreicht. Es handelt sich vor allem um Fast-Food-Müll, den man über 50 Meter offenbar aus einem fahrenden Auto geworfen hat. Wer seinen Müll in Wald und Flur entsorgt, begeht mindestens eine Ordnungswidrigkeit, die vor allem ökologische Folgen hat: Tiere können sich verfangen oder verletzten oder verwechseln Kunststoffabfälle mit Nahrung. Schädliche Inhaltsstoffe und Mikroplastik gelangen in die Umwelt. Schließlich werden die Abfälle dem Materialkreislauf entzogen. Sie stehen einem Recycling nicht zur Verfügung, und zur Herstellung neuer Verpackungen müssen frische Ausgangsstoffe genutzt werden. Warum wirft man überhaupt seinen Müll weg und entsorgt ihn nicht daheim? Auch dazu gibt es Studien. Viel sprechender finde ich aber eine Unterhaltung in den sozialen Medien, über die ich gestolpert bin. Ein Nutzer fragte, was andere mit der Verpackung machen, wenn sie im Auto essen. Eine Antwort: Bei ihm fliege Müll gleich aus dem Fenster, er habe einfach keinen Bock, den Dreck lange in seiner Karre liegen zu haben. Ist doch easy. Noch Fragen?