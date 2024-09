Den von Katholiken gegründeten Verein „donum vitae“ gibt es seit 25 Jahren. Christine Joniks leitete in Landstuhl die erste Beratungsstelle für ungewollt Schwangere in Rheinland-Pfalz. Nun hört sie auf und berichtet, was ein Befehl aus Rom von 1999 für sie bedeutete.

Hätte es damals in Landstuhl in den ersten neun Monaten nicht funktioniert, hätte es keine weiteren Beratungsstellen in Rheinland-Pfalz gegeben – davon ist Christine Joniks überzeugt. Die neun Monate stehen, wenn auch zufällig, sinnbildlich für das, was die Sozialarbeiterin seit Jahrzehnten beruflich beschäftigt: Schwangerenkonfliktberatung im Auftrag des Vereins „donum vitae“, auf Deutsch „Geschenk des Lebens“.

1999 hatte sich „donum vitae“ als eigenständiger und von der Katholischen Kirche unabhängiger Verein bundesweit gegründet. Initiatoren waren katholische Christen. Einige Monate zuvor hatte Papst Johannes Paul II. den deutschen Bischöfen befohlen, das staatliche Schwangerenberatungssystem zu verlassen. Anlass war für ihn jener Schein, der nach einer Konfliktberatung ausgestellt wird und eine Abtreibung ermöglicht.

Christine Joniks hatte zu jenem Zeitpunkt schon lange für den katholischen Wohlfahrtsverband Caritas in diesem Bereich gearbeitet, hatte als Sozialpädagogin eine Zusatzausbildung Schwangerenkonfliktberatung absolviert. Das Nein von Johannes Paul II. konnte sie nicht mittragen. „Jahrelang hatte ich diesen Schein in der Überzeugung ausgestellt, den betroffenen Frauen zu helfen, für sie etwas Gutes zu tun.“ Niemand könne sich vorstellen, was der Befehl aus dem Vatikan, dem der damalige Speyerer Bischof Anton Schlembach bundesweit als Erster gefolgt war, in jener Zeit mit ihr gemacht habe.

„Am Anfang gab es große Probleme“

Im Anschluss füllte „donum vitae“ jene Lücke aus, die entstanden war, weil die Caritas aus der Schwangerenkonfliktberatung aussteigen musste. Die bundesweit erste Beratungsstelle wurde im Frühsommer 2000 im saarpfälzischen Homburg eröffnet, nur vier Wochen später folgte mit Landstuhl die zweite in Deutschland und erste in Rheinland-Pfalz. Heute gibt es sieben Regionalstellen im Land, neben Landstuhl gehört Ludwigshafen zu jenen in der Pfalz. Träger ist jeweils ein Regionalverband, der mit Spenden und Mitgliedsbeiträgen unterstützt. Land und Kommunen bezuschussen die Personalkosten und zahlen eine Sachkostenpauschale.

Zunächst aber war Christine Joniks allein auf weiter Flur, zur Seite den ehrenamtlichen Vorstand, dessen Vorsitzender damals ein Mathematik-Professor war, wie sie lächelnd erzählt. Ein Netzwerk musste aufgebaut werden, um „donum vitae“ bekannt zu machen. Gleichzeitig sah sie sich vielen Anfeindungen ausgesetzt: „Am Anfang gab es große Probleme, auch mit der katholischen Kirche, und es gab Kommentare, bei denen ich an meine Grenzen kam.“ Ihr erster Fall im neuen Amt: die Beratung einer schwangeren Frau, die ihre Hilfe auch schon bei der Caritas erbeten hatte.